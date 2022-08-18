На 11% подорожало молоко с начала года в Свердловской области

Так, в январе 2022 года свердловчане в среднем платили за литр молока 2,5-3,2% жирности 58,52 рубля. А в июле стоимость продукта возросла до 64,93 рубля.
По статистике, самое дорогое молоко с начала года покупают жители Серова. Там в июле литр обходился покупателям в 68,73 рубля. На втором месте среди крупных городов Свердловской области по стоимости продукта находится Первоуральск (66,17 рубля), а на третьем — Нижний Тагил (64,9 рубля).
В Екатеринбурге средняя стоимость молока в магазинах составила в июле 64,79 рубля. Дешевле всего продукт обходился жителям Каменска-Уральского (61,66 рубля).