TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
На теле погибшего после убийства супруги екатеринбуржца найдены следы ножевых ранений

На теле погибшего после убийства супруги екатеринбуржца найдены следы ножевых ранений

Сегодня, 11:12
Фото: 1MI
Друг покойного Никиты Гусева — мужчины, который предположительно убил свою 19-летнюю жену в Екатеринбурге, — рассказал, что на теле обвиняемого найдены следы ножевых ранений. Убийство семьи произошло 4 августа на улице Бебеля, 144.

Известно, что молодая пара, у которой остался пятимесячный сын, ссорилась из-за денег: муж оформлял на супругу займы в микрокредитных организациях. В день смерти за женщиной должен был приехать её двоюродный брат. Погибшая сообщила матери, что обвиняемый в убийстве узнал о её планах. Об этом она написала в СМС-сообщении, отправленном рано утром.

Близкий друг покойного рассказал, что мужчина незадолго до смерти позвонил своей маме и оповестил её о том, что его планируют выселять, а идти ему некуда.

Отец Никиты Гусева рассказал, что правоохранители ведут расследование по делу об убийстве, потому что на найденном трупе были следы ножевых ранений и избитые руки. У родственника есть выписка судмедэкспертов, подтверждающая факт смерти с применением насилия. Этот факт опровергает версию о суициде, пишет «КП-Екатеринбург».

«Все черное, диван в крови»: мать убитой мужем тагильчанки забрала вещи дочери
Узнать подробнее
Читайте также:
Мать зарезанной мужем студентки в Екатеринбурге раскрыла причины трагедии
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Смерть#Ребенок#Убийство#Суицид
Подпишитесь
Система единого билета в тагильских трамваях появится осенью этого года
Вчера, 15:17
Глава Нижнего Тагила обсудил с перевозчиками ошибки работы автобусов в День города
Вчера, 13:27
В День города в Нижнем Тагиле эвакуировали 21 автомобиль
16 августа, 19:41
Проект моста через реку Иса под Нижним Тагилом обойдется в 3,6 миллиона рублей
Вчера, 14:04
В два раза превысил норму диоксид азота при замерах тагильского воздуха 18 августа
Сегодня, 10:22
Нижний Тагил получит из региона 830 миллионов рублей на покупку трамваев
830 миллионов рублей получит Нижний Тагил для приобретения трамваев из областного бюджета.
16 августа, 16:07