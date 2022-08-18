На теле погибшего после убийства супруги екатеринбуржца найдены следы ножевых ранений

Известно, что молодая пара, у которой остался пятимесячный сын, ссорилась из-за денег: муж оформлял на супругу займы в микрокредитных организациях. В день смерти за женщиной должен был приехать её двоюродный брат. Погибшая сообщила матери, что обвиняемый в убийстве узнал о её планах. Об этом она написала в СМС-сообщении, отправленном рано утром.