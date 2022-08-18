На теле погибшего после убийства супруги екатеринбуржца найдены следы ножевых ранений

Известно, что молодая пара, у которой остался пятимесячный сын, ссорилась из-за денег: муж оформлял на супругу займы в микрокредитных организациях. В день смерти за женщиной должен был приехать её двоюродный брат. Погибшая сообщила матери, что обвиняемый в убийстве узнал о её планах. Об этом она написала в СМС-сообщении, отправленном рано утром.
Близкий друг покойного рассказал, что мужчина незадолго до смерти позвонил своей маме и оповестил её о том, что его планируют выселять, а идти ему некуда.
Отец Никиты Гусева рассказал, что правоохранители ведут расследование по делу об убийстве, потому что на найденном трупе были следы ножевых ранений и избитые руки. У родственника есть выписка судмедэкспертов, подтверждающая факт смерти с применением насилия. Этот факт опровергает версию о суициде, пишет «КП-Екатеринбург».