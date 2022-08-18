Незрячий тагильчанин ведет YouTube-канал о полезных гаджетах

Евгений Быков выглядит как супергерой. Его гаджеты как будто из параллельной вселенной. На поясе загадочная коробочка, в ушах наушники. Эти устройства нужны незрячему с рождения человеку, чтобы жить в мире зрячих. Как раз о таких изобретениях каналы тагильского видеоблогера.
Меня сподвигло то, что люди очень мало знают об инвалидах. И доступная среда расстраивает своей реализацией. На своих каналах рассказываю о жизни незрячего человека, и не только, — говорит Евгений проекту #безграничные_возможности2022.
«Коробочка» и наушники — это электронная трость для перемещения по городу. В смартфоне установлено приложение «Говорящий город». Оно сигнализирует об остановках общественного транспорта, регулируемых пешеходных переходах. Евгений Быков анализирует работу технических устройств, нужных, чтобы свободно ориентироваться и безопасно передвигаться. Информацию и лайфхаки молодой человек выкладывает на площадках YouTube, Telegram и ВКонтакте.
Если ты задумал что-то делать, главное — чтобы тебе это нравилось. Никто не знает, что из этого получится. Если затея закончится провалом, это будет опыт. Если закончится успехом, это будет мотивировать делать что-то большее, — рассказывает Евгений.
С таким супергероем можно познакомиться лично. Евгения Быкова можно встретить в Центральной Городской Библиотеке в Москве. Тагильчанин проводит там мастер-классы о технических средствах для инвалидов. Молодой человек изучает доступную среду в Свердловской области, в частности в городе Нижнем Тагиле. Он периодически дает интервью СМИ. Проект «Говорящий город» дважды обращался к нему за обратной связью.
Важно то, что, поскольку Евгений Быков планирует стать юристом, он изучает права инвалидов и федеральные законы о социальной защите. Поэтому его истории не только жизненны, но и юридически полезны.
В родном городе Нижнем Тагиле несколько полок занимают спортивные кубки, медали и грамоты Евгения Быкова. Евгений сейчас находится в Москве, потому что занимается футболом и заканчивает среднее образование в школе-интернате № 1.
Я планирую развиваться также в направлении футбола. Скоро будет Чемпионат России. Я думаю, что нашей команде удастся одержать победу, — говорит супергерой.
В 2022 году в Сочи команда Евгения заняла 3 место на Кубке РФС «Стальная воля». Молодой человек уже участвовал в международных соревнованиях в Беларуси и ставит перед собой цель играть и на более высоком уровне.
Я ориентируюсь на людей, которые в чем-то уже достигли определенного успеха. Если у них получилось, чем я хуже? Я тоже могу добиться того же и большего. Это меня мотивирует.