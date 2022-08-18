Незрячий тагильчанин ведет YouTube-канал о полезных гаджетах

С таким супергероем можно познакомиться лично. Евгения Быкова можно встретить в Центральной Городской Библиотеке в Москве. Тагильчанин проводит там мастер-классы о технических средствах для инвалидов. Молодой человек изучает доступную среду в Свердловской области, в частности в городе Нижнем Тагиле. Он периодически дает интервью СМИ. Проект «Говорящий город» дважды обращался к нему за обратной связью.