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Новый фонтан включили в парке Металлургов в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:46
Новый фонтан был протестирован в парке Металлургов в Нижнем Тагиле. На данный момент он еще недостроен, а в парке продолжается реконструкция.

Видео разместил у себя на странице глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, реконструкция в парке Металлургов на Тагилстрое проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Она будет проходить в несколько этапов. В 2022 году завершится первый этап работ.

В частности, уже заасфальтированы дорожки для прогулок, построена скейт-площадка, а также завершается возведение воркаута и детской площадки. Помимо этого планируется установить общественные туалеты и переделать главный вход. Известно, что на нем будет установлена подсветка.

Оборудование для детской площадки и воркаута прибыло в парк Металлургов в Тагиле
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