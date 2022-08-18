Новый фонтан включили в парке Металлургов в Нижнем Тагиле

Видео разместил у себя на странице глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, реконструкция в парке Металлургов на Тагилстрое проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Она будет проходить в несколько этапов. В 2022 году завершится первый этап работ.
В частности, уже заасфальтированы дорожки для прогулок, построена скейт-площадка, а также завершается возведение воркаута и детской площадки. Помимо этого планируется установить общественные туалеты и переделать главный вход. Известно, что на нем будет установлена подсветка.