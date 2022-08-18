Полиция установила личности причастных к драке в Среднеуральске

Полицейские сообщают, что в дежурную часть не поступало заявлений от участников конфликта. Также врио начальника Антон Ковалев опровергает факт группового избиения первоуральца и нападение на того с «розочкой».
Правоохранительные органы проводят проверку по факту массовой потасовки, видео которой было опубликовано 17 августа в 21:50. Виновных пообещали привлечь к ответственности.
Напомним, что очевидцам не удалось зафиксировать на видео начало конфликта, из-за чего в социальных сетях разразились споры о том, кто в действительности стал инициатором драки.