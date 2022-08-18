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Полиция установила личности причастных к драке в Среднеуральске

Полиция установила личности причастных к драке в Среднеуральске

Сегодня, 11:36
Фото: 1MI
МО МВД России «Верхнепышминский» прокомментировал драку среди подростков и взрослого мужчины в Среднеуральске. Из сообщения следует, что личности участников потасовки уже установлены.

Полицейские сообщают, что в дежурную часть не поступало заявлений от участников конфликта. Также врио начальника Антон Ковалев опровергает факт группового избиения первоуральца и нападение на того с «розочкой».

Правоохранительные органы проводят проверку по факту массовой потасовки, видео которой было опубликовано 17 августа в 21:50. Виновных пообещали привлечь к ответственности.

Напомним, что очевидцам не удалось зафиксировать на видео начало конфликта, из-за чего в социальных сетях разразились споры о том, кто в действительности стал инициатором драки.

В Среднеуральске подростки подрались с мужчиной
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#Анна Варнакина#Происшествия#Первоуральск#Полиция#Массовая драка#Подростки
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