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При пожаре в коллективном саду в Кушве сгорели бани

При пожаре в коллективном саду в Кушве сгорели бани

Сегодня, 12:07
Фото: 46 пожарно-спасательный отряд
Садоводы коллективного сада «Золотая осень» увидели огонь рано утром 11 августа. Центром возгорания оказалась баня.

Во время прибытия пожарных к месту инцидента огонь успел перекинуться на три расположенные поблизости банные постройки. Огнеборцам 77-й ПСЧ понадобилось больше 60 минут на то, чтобы в полной мере устранить огонь.

Пожнадзор в ходе проверки установил, что здание полыхнуло из-за недостаточного размера отступки печи. За день до пожара баня отапливалась этой печью, а люди использовали сооружение по назначению. Остальные постройки загорелись вследствие того, что при строительстве не было выдержано противопожарное расстояние, сообщает «46 пожарно-спасательный отряд».

Спасатели напоминают о необходимости проверять печь на предмет тлеющих остатков или задымления перед тем, как покинуть помещение.

Фото: 46 пожарно-спасательный отряд
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#Анна Варнакина#Пожар#Происшествия#Кушва#Пожарные#Баня#Огонь
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