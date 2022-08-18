При пожаре в коллективном саду в Кушве сгорели бани

Во время прибытия пожарных к месту инцидента огонь успел перекинуться на три расположенные поблизости банные постройки. Огнеборцам 77-й ПСЧ понадобилось больше 60 минут на то, чтобы в полной мере устранить огонь.
Пожнадзор в ходе проверки установил, что здание полыхнуло из-за недостаточного размера отступки печи. За день до пожара баня отапливалась этой печью, а люди использовали сооружение по назначению. Остальные постройки загорелись вследствие того, что при строительстве не было выдержано противопожарное расстояние, сообщает «46 пожарно-спасательный отряд».
Спасатели напоминают о необходимости проверять печь на предмет тлеющих остатков или задымления перед тем, как покинуть помещение.