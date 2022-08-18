При пожаре в коллективном саду в Кушве сгорели бани

Пожнадзор в ходе проверки установил, что здание полыхнуло из-за недостаточного размера отступки печи. За день до пожара баня отапливалась этой печью, а люди использовали сооружение по назначению. Остальные постройки загорелись вследствие того, что при строительстве не было выдержано противопожарное расстояние, сообщает «46 пожарно-спасательный отряд».