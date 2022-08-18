Риск возникновения лесных пожаров возрос в Свердловской области

Так, 5 класс горимости леса объявлен в 29 муниципальных округах региона, а 4 класс — в восьми.
В связи с этим возникает риск пожаров в населенных пунктах. Также может увеличиться число дорожно-транспортных происшествий из-за задымления на дорогах. МЧС прогнозирует сбои в электроснабжении из-за распространения огня на опоры ЛЭП в лесных массивах.
Все муниципалитетам рекомендовано проводить превентивные мероприятия, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, и рассмотреть вопрос о введении особого противопожарного режима. Также необходимо привести в порядок спецтехнику и постоянно мониторить ситуацию.