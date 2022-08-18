Риск возникновения лесных пожаров возрос в Свердловской области

В связи с этим возникает риск пожаров в населенных пунктах. Также может увеличиться число дорожно-транспортных происшествий из-за задымления на дорогах. МЧС прогнозирует сбои в электроснабжении из-за распространения огня на опоры ЛЭП в лесных массивах.