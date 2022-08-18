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Риск возникновения лесных пожаров возрос в Свердловской области

Риск возникновения лесных пожаров возрос в Свердловской области

Сегодня, 17:29
Фото: 1MI
С 19 по 23 августа в Свердловской области объявлено экстренное предупреждение по 4 и 5 классу горимости леса по региональной шкале.

Так, 5 класс горимости леса объявлен в 29 муниципальных округах региона, а 4 класс — в восьми.

В связи с этим возникает риск пожаров в населенных пунктах. Также может увеличиться число дорожно-транспортных происшествий из-за задымления на дорогах. МЧС прогнозирует сбои в электроснабжении из-за распространения огня на опоры ЛЭП в лесных массивах.

Все муниципалитетам рекомендовано проводить превентивные мероприятия, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, и рассмотреть вопрос о введении особого противопожарного режима. Также необходимо привести в порядок спецтехнику и постоянно мониторить ситуацию.

Все лесные пожары потушили в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Природа#Новости УрФО#Нижний Тагил#Погода#Лесные пожары#МЧС
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