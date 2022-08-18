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Силовики оцепили стадион Екатеринбурга

Силовики оцепили стадион Екатеринбурга

Сегодня, 16:17
Фото: 1MI
На Уралмаше в Екатеринбурге днем 18 августа силовики оцепили стадион.

Представители экстренных служб съехались на данную местность. Выяснилось, что это были учения против терроризма, пишет Е1.

На местности представители ФСБ отрабатывали действия на случай террористической атаки в границах улиц Донбасской, Кировградской, Фестивальной и XXII Партсъезда.

Учения целенаправленно проводили на объекте с массовым скоплением граждан. Силовики отрабатывают навыки оперативного реагирования в условиях, приближенных к реальным.

В учениях также участвуют спасатели, чиновники и представители администрации стадиона.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Силовики#ФСБ#Учения#Стадион
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