Силовики оцепили стадион Екатеринбурга

Представители экстренных служб съехались на данную местность. Выяснилось, что это были учения против терроризма, пишет Е1.
На местности представители ФСБ отрабатывали действия на случай террористической атаки в границах улиц Донбасской, Кировградской, Фестивальной и XXII Партсъезда.
Учения целенаправленно проводили на объекте с массовым скоплением граждан. Силовики отрабатывают навыки оперативного реагирования в условиях, приближенных к реальным.
В учениях также участвуют спасатели, чиновники и представители администрации стадиона.