Сосед ограбил спящую жительницу Екатеринбурга

Проникнув внутрь чужого жилья, екатеринбуржец вынес сумку с 36 тысячами рублей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Екатеринбурга.
Когда женщина пришла домой после вечерней рабочей смены и легла спать, она забыла закрыть дверь. Это выяснилось в ходе разбирательств полиции.
Проснувшись утром, она стала искать, где ее сумка с деньгами и ключами от работы, но не смогла ее найти.
Тогда она вызвала к месту ЧП правоохранителей. Они приехали на ул. Титова с поисковой собакой. Пес взял след к соседу. 52-летний мужчина во всем сознался. Теперь ему грозит тюрьма сроком до 6 лет.