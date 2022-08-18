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Сосед ограбил спящую жительницу Екатеринбурга

Сосед ограбил спящую жительницу Екатеринбурга

Сегодня, 10:13
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга ограбил свою соседку, пока она спала. Он заметил, что женщина не закрыла дверь в квартиру и воспользовался этим.

Проникнув внутрь чужого жилья, екатеринбуржец вынес сумку с 36 тысячами рублей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Екатеринбурга. 

Когда женщина пришла домой после вечерней рабочей смены и легла спать, она забыла закрыть дверь. Это выяснилось в ходе разбирательств полиции.

Проснувшись утром, она стала искать, где ее сумка с деньгами и ключами от работы, но не смогла ее найти.

Тогда она вызвала к месту ЧП правоохранителей. Они приехали на ул. Титова с поисковой собакой. Пес взял след к соседу. 52-летний мужчина во всем сознался. Теперь ему грозит тюрьма сроком до 6 лет.

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