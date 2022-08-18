Сразу несколько дорог перекроют в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле с 19 августа по 22 августа движение транспортных средств по дороге по улице Балакинская на участке от улицы Черноморская до улицы Шаумяна будет перекрыто, сообщается в постановлении мэрии города.
Помимо этого, с 22 августа по 22 сентября будет перекрыто движение по улице Орджоникидзе на участке от улицы Ильича до проспекта Вагоностроителей.
А, начиная с 20 по 31 августа движение автомобилей закроют по улице Московская на участке от улицы Ульяновская до улицы Шмидта, а также по улице Горняка на участке от улицы Кольцова до улицы Сланцевая.
Причина - проведение аварийных ремонтных работ на теплотрассе.