TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Сразу несколько дорог перекроют в Нижнем Тагиле

Сразу несколько дорог перекроют в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:29
Фото: 1MI
Улицу Балакинская, Орджоникидзе и ряд других перекроют в Нижнем Тагиле на время.

В Нижнем Тагиле с 19 августа по 22 августа движение транспортных средств по дороге по улице Балакинская на участке от улицы Черноморская до улицы Шаумяна будет перекрыто, сообщается в постановлении мэрии города. 

Помимо этого, с 22 августа по 22 сентября будет перекрыто движение по улице Орджоникидзе на участке от улицы Ильича до проспекта Вагоностроителей.

А, начиная с 20 по 31 августа движение автомобилей закроют по улице Московская на участке от улицы Ульяновская до улицы Шмидта, а также по улице Горняка на участке от улицы Кольцова до улицы Сланцевая.

Причина - проведение аварийных ремонтных работ на теплотрассе.

Читайте также:
Из-за ремонта теплотрассы на неделю перекроют улицу Техническая в Нижнем ТагилеМаршрутки перестанут заезжать на временную стоянку перед вокзалом в Нижнем Тагиле
#Елена Озерова#Транспорт#Нижний Тагил#Перекрытие#Дорога#Дороги#Ремонт дороги#Эксклюзив
Подпишитесь
Система единого билета в тагильских трамваях появится осенью этого года
Вчера, 15:17
Глава Нижнего Тагила обсудил с перевозчиками ошибки работы автобусов в День города
Вчера, 13:27
В День города в Нижнем Тагиле эвакуировали 21 автомобиль
16 августа, 19:41
Проект моста через реку Иса под Нижним Тагилом обойдется в 3,6 миллиона рублей
Вчера, 14:04
В два раза превысил норму диоксид азота при замерах тагильского воздуха 18 августа
Сегодня, 10:22
Нижний Тагил получит из региона 830 миллионов рублей на покупку трамваев
830 миллионов рублей получит Нижний Тагил для приобретения трамваев из областного бюджета.
16 августа, 16:07