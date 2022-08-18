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Стали известны итоги посадки самолета «Уральских авиалиний» на кукурузном поле

Стали известны итоги посадки самолета «Уральских авиалиний» на кукурузном поле

Сегодня, 10:26
Фото: 1MI
Росавиация назвала причину аварийной посадки лайнера в кукурузном поле, которая произошла три года назад в Подмосковье – в Жуковском.

Согласно официальному заключению, самолет экстренно сел из-за чаек. Отчет размещен в telegram-канале «Авиационная антресоль».

При этом эксперты добавили, что летчики во время ЧП поддались панике, а их действия на взлете были неправильными.

Напомним, борт «Уральских авиалиний» совершал плановый рейс до Симферополя, но из-за столкновения со стаей чаек у летного судна отказали оба двигателя. В салоне сидело 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Аварийная посадка обошлась в три миллиарда рублей. Самолет после нее восстановлению не подлежал. Его разбирали по частям, чтобы увезти с поля. В данную сумму не входят деньги, которые выплачивались всем пассажирам.

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#Елена Озерова#Происшествия#Самолет#Посадка#Поле
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