Стали известны итоги посадки самолета «Уральских авиалиний» на кукурузном поле

Согласно официальному заключению, самолет экстренно сел из-за чаек. Отчет размещен в telegram-канале «Авиационная антресоль».
При этом эксперты добавили, что летчики во время ЧП поддались панике, а их действия на взлете были неправильными.
Напомним, борт «Уральских авиалиний» совершал плановый рейс до Симферополя, но из-за столкновения со стаей чаек у летного судна отказали оба двигателя. В салоне сидело 226 пассажиров и семь членов экипажа.
Аварийная посадка обошлась в три миллиарда рублей. Самолет после нее восстановлению не подлежал. Его разбирали по частям, чтобы увезти с поля. В данную сумму не входят деньги, которые выплачивались всем пассажирам.