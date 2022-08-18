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«Теперь в квартирах дым»: жители Верхней Пышмы запускали фейерверк с козырька дома

«Теперь в квартирах дым»: жители Верхней Пышмы запускали фейерверк с козырька дома

Сегодня, 10:24
Фото: 1MI
Жильцы дома недовольны фейерверком, запущенным с козырька дома прямо по окнам многоэтажки. Инцидент случился в Верхней Пышме на Успенском, 20.

На кадрах видно, что люди запускают салют не с земли. Таким образом они поздравляют именинницу с Днём рождения. Сама виновница торжества обрадована шоу, однако местные жители пиротехническое представление не оценили.

Совсем с дубу рухнули, прямо под окнами у соседей, теперь в квартирах дым! — пишет анонимный автор видео в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».

Другие жильцы дома были напуганы и сообщили о других нарушениях со стороны компании, устроившей фейерверки.

Я перепугалась, думала что за ерунда, а оно вон как. У них часто играет очень громко музыка, в принципе соседи шумноватые, я бы сказала, — комментирует Александра М.

Напоминаем о том, что с 10 августа 2022 года и до особого распоряжения на территории ГО Верхняя Пышма действует особый противопожарный режим, в рамках которого распространяется запрет на использование пиротехники на придомовых территориях.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Верхняя Пышма#Фейерверк#Салют#Пожары в Свердловской области#Нарушение#Эксклюзив
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