«Теперь в квартирах дым»: жители Верхней Пышмы запускали фейерверк с козырька дома

На кадрах видно, что люди запускают салют не с земли. Таким образом они поздравляют именинницу с Днём рождения. Сама виновница торжества обрадована шоу, однако местные жители пиротехническое представление не оценили.
Совсем с дубу рухнули, прямо под окнами у соседей, теперь в квартирах дым! — пишет анонимный автор видео в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
Другие жильцы дома были напуганы и сообщили о других нарушениях со стороны компании, устроившей фейерверки.
Я перепугалась, думала что за ерунда, а оно вон как. У них часто играет очень громко музыка, в принципе соседи шумноватые, я бы сказала, — комментирует Александра М.
Напоминаем о том, что с 10 августа 2022 года и до особого распоряжения на территории ГО Верхняя Пышма действует особый противопожарный режим, в рамках которого распространяется запрет на использование пиротехники на придомовых территориях.