Три матери из Нижнего Тагила претендуют на федеральное звание «Мать-героиня»

Также в Свердловской области вручается знак женщинам, которые родили или усыновили и воспитали десять и более детей. Это знак «Материнская доблесть» I степени. При его присвоении семьям выплачивается 165 тысяч рублей. Кроме того, получить выплаты могут не только матери, но и отцы, в случае смерти первых.