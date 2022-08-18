Три матери из Нижнего Тагила претендуют на федеральное звание «Мать-героиня»

Восемь семей с десятью и более детьми проживают в Екатеринбурге. Еще по две семьи в Качканаре и Серове. По одной семье — в городских округах: Верхотурский, Ивдельский, Краснотурьинск, Новолялинский, Богданович, Березовский, Белоярский, Каменск-Уральский, Красноуфимский, Полевской, Шалинский, Байкаловский, Слободо-Туринский, Талицкий, Тугулымский, Верхнесалдинский, Кушвинский, Невьянский, сообщили в министерстве социальной политики Свердловской области.
Всем получившим звание, полагается единовременная выплата в размере одного миллиона рублей.
Так, претендентом на звание «Матери-героини» является семья Седых из Качканара. У Натальи и Сергея 12 детей в возрасте до 21 года. Сама Наталья родилась в Качканаре. После школы она выучилась на штукатура-маляра и пришла работать на местный комбинат.
Позднее, во время поездки в Иркутстк, познакомилась с будущим мужем. Они поженились в 2000 году.
Также в Свердловской области вручается знак женщинам, которые родили или усыновили и воспитали десять и более детей. Это знак «Материнская доблесть» I степени. При его присвоении семьям выплачивается 165 тысяч рублей. Кроме того, получить выплаты могут не только матери, но и отцы, в случае смерти первых.