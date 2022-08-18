Три парня из Екатеринбурга потерялись в горах Челябинской области

В среду вечером парни встали лагерем в приюте «Гремучий ключ». До этого они желали подняться на вершину Откликной гребень, пишет «КП-Екатеринбург». Возвращаясь оттуда, юноши потерялись.
Известно, что некий мужчина подсказал им дорогу неверно, из-за чего они запутались еще сильнее. Пришлось им звонить по телефону 112.
Спасатели рассказали, что парни только успели сказать, что заблудились. Где именно, они сказать не успели, так как мобильные устройства разрядились и вышли из строя.
Все трое были одеты в футболки и шорты, так как шли лишь на прогулку в данную местность, а не ночевку. А по ночам температура воздуха там достигает +7 градусов.
Спасатели долго искали мужчин и наконец нашли в четверг утром в 07.00. Медпомощь им не потребовалась, их проводили до лагеря.