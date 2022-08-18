Три взрослых и два ребёнка пострадали в ДТП в Сысерти

На данный момент установлено, что водитель Toyota RAV4 при повороте налево на зеленый свет светофора не пропустил LADA Priora, полагая, что машина далеко и он успеет проехать. Транспортные средства столкнулись. На момент удара в отечественном автомобиле помимо шофера находились подростки 14 и 17 лет, которых доставили в больницу с разными травмами. Двух пассажиров-пенсионеров из иномарки также госпитализировали для оказания помощи.