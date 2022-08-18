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Три взрослых и два ребёнка пострадали в ДТП в Сысерти

Три взрослых и два ребёнка пострадали в ДТП в Сысерти

Сегодня, 12:39
Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В результате дорожно-транспортного происшествия в Сысерти Свердловской области, которое случилось приблизительно в 21 час на пересечении улиц Орджоникидзе и Декабристов, пострадали пять человек: трое взрослых и два ребёнка.

На данный момент установлено, что водитель Toyota RAV4 при повороте налево на зеленый свет светофора не пропустил LADA Priora, полагая, что машина далеко и он успеет проехать. Транспортные средства столкнулись. На момент удара в отечественном автомобиле помимо шофера находились подростки 14 и 17 лет, которых доставили в больницу с разными травмами. Двух пассажиров-пенсионеров из иномарки также госпитализировали для оказания помощи.

Сотрудники дорожной полиции отметили, что все участники движения были пристегнуты, что позволило избежать тяжелых повреждений. Также водителей проверили на алкотестере. Наличие алкоголя в крови установлено не было, сообщает ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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#Анна Варнакина#ДТП#Свердловская область#Происшествия#Сысерть#Полиция#Авария#Ребенок#Больница
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