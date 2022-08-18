В Нижнем Тагиле найден подрядчик на ремонт Молодежного театра

Тагильская компания стала единственной, кто заявился на конкурс. Три предыдущих аукциона на ремонт театра не состоялись: в первых двух случаях не было подано ни одной заявки, а в третий раз конкурс отменили до подведения итогов.
Старт ремонта в Молодежном театре затрудняло повышение цен. Из-за этого в смете пришлось убрать дорогостоящее оборудование, но цена контракта при этом не изменилась. По словам замглавы города по соцполитике Валерия Сурова, подорожание произошло почти на 100 млн рублей. Из них 80 млн рублей — это стоимость оборудования и 20 млн — стройматериалов.
Согласно техзаданию, подрядчик должен будет отремонтировать кровлю, фасад, обустроить пандусы для маломобильных посетителей, выполнить внутреннюю отделку, заменить окна, двери и инженерные системы. Также подрядчик оборудует новую сцену и проведет благоустройство прилегающей территории.