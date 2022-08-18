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В оперштабе разрешили некоторым уральцам прививаться одним компонентом «Спутник V»

В оперштабе разрешили некоторым уральцам прививаться одним компонентом «Спутник V»

Сегодня, 18:43
Фото: 1MI
Некоторым категориям свердловчан разрешено прививаться от коронавируса не полным курсом «Спутник V», а только одним компонентом.

В оперативном штабе Свердловской области на фоне нового всплеска заболеваемости коронавирусом объяснили особенности вакцинации.

Эпидемиологи советуют уральцам ставить два компонента вакцины тем, кто старше 40 лет или имеет хронические заболевания. Последовательная вакцинация позволяет сформировать более высокий иммунитет и защититься от коронавируса.

Для других жителей региона, особенно с различными медицинскими показаниями, оптимально вакцинироваться именно первым компонентом вакцины.

Как показали клинические испытания, Спутник Лайт» идентичен первому компоненту вакцины «Спутник V». Те, кто желает им поставить прививку против коронавируса, может обратиться в любую поликлинику. Сделать это можно, в том числе и в Нижнем Тагиле.

По словам главврача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Харитонова, иммунитет после введения вакцины формируется в течение 21 дня.

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#Ирина Кирилова#Коронавирус COVID-19#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Нижний Тагил#Вакцинация#Прививка#Рекомендации#Полезно
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