В оперштабе разрешили некоторым уральцам прививаться одним компонентом «Спутник V»

Как показали клинические испытания, Спутник Лайт» идентичен первому компоненту вакцины «Спутник V». Те, кто желает им поставить прививку против коронавируса, может обратиться в любую поликлинику. Сделать это можно, в том числе и в Нижнем Тагиле.