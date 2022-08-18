В Перми владельцев торговых киосков и павильонов принуждают к закрытию бизнеса

Несмотря на введенный российским правительством мораторий на проверки субъектов МСБ, сегодня продолжают поступать исковые заявления о взысканиях штрафов за то, что НТО отличаются от фиксированных типовых проектов. В том числе речь идет и о разнице в их размерах, пишет properm.ru.
Городская власть стала устанавливать все больше новых ограничений в отношении торговых киосков. Сначала была втрое урезана численность продуктовых точек на муниципальных землях, а впоследствии чиновники переключились и на частные территории.
Попытку введения абсолютного запрета на размещение НТО на придомовых территориях муниципалитета пресекли в Конституционном суде РФ. Там признали, что запрет будет незаконным. Сегодня от российских бизнесменов требуют миллионные инвестиции в создание новых типовых павильонов и киосков. При этом владельцам НТО угрожают солидными штрафами – до 10 тысяч рублей в день.
Перед входами в торговые павильоны порой начали устанавливать заборы. Чиновники попросту принуждают субъекты МСБ к отказам от ведения своего дела.
У заместителя главы Перми Виктора Агеева недавно состоялась встреча с бизнесменами. В ходе переговоров в администрации Мотовилихи он акцентировал внимание на исчерпывающем перечне правил размещения типовых киосков.
«У нас был мораторий, но давайте признаем, что мы не наблюдаем, особенно на частных территориях, какого-то движения по изменению облика НТО по типовому проекту, - подчеркнул Агеев. - Все, они отслужили и должны закончить свою жизнь».
В свою очередь, киоскеры указали на тот факт, что в Перми для НТО на придомовых территориях официального моратория на штрафные санкции нет. Из заявления главы пермского отделения Ассоциации малоформатной торговли Сергея Зекунова следует: настаивать на значительных инвестициях в кардинальные обновления НТО власть может только при гарантиях того, что МСБ вправе размещать их на таких территориях. Более того, пермские чиновники должны гарантировать предпринимателям, что ситуация будет стабильной на протяжении ближайших нескольких лет.
«Пока происходит наоборот, - заявил Зекунов. - Ни один предприниматель не вложит такие значительные деньги в постройку нового киоска, пока не получит гарантии, что его не снесут».
Напомним, глава кабмина Михаил Мишустин подписал в прошлом году распоряжение, которое предусматривает ряд неотложных мер, ориентированных на поддержку субъектов МСБ в торговле. Председатель Правительства РФ порекомендовал лидерам субъектов приложить максимум усилий для обеспечения максимального доступа покупателей к торговым точкам, в том числе и к нестационарным.