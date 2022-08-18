В Перми владельцев торговых киосков и павильонов принуждают к закрытию бизнеса

В свою очередь, киоскеры указали на тот факт, что в Перми для НТО на придомовых территориях официального моратория на штрафные санкции нет. Из заявления главы пермского отделения Ассоциации малоформатной торговли Сергея Зекунова следует: настаивать на значительных инвестициях в кардинальные обновления НТО власть может только при гарантиях того, что МСБ вправе размещать их на таких территориях. Более того, пермские чиновники должны гарантировать предпринимателям, что ситуация будет стабильной на протяжении ближайших нескольких лет.