В Среднеуральске подростки подрались с мужчиной

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях накануне, 17 августа. На видео видно, что конфликт происходит в одном из жилых домов города за магазином.
Неизвестно, кто именно стал провокатором драки. Местные жители подвергают сомнениям факт того, что молодые люди стали инициаторами потасовки: предполагают, что они могли просто сбежать, если бы были неправы.
Если видео внимательно посмотреть, то первым бить начинает мужик мелкого, да и мелкие ведут себя довольно сдержанно, а первым руки распускает на всём протяжении видео именно мужик, так что всё очень спорно, — пишет Владимир Г.
Другие среднеуральцы убеждены, что подростки избивали некого ребёнка, за которого якобы вступился мужчина.
Мужик до этого разнимал драку, где толпой гасили мелкого, после мелкий убежал и они переключились на мужика. С розочкой и толпой, [трусы], — комментирует видеозапись в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» Владимир П.
Под конец происшествия к группе людей подъезжает, вероятно, представитель конной полиции, и конфликтующие расходятся.