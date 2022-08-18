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В Среднеуральске подростки подрались с мужчиной

В Среднеуральске подростки подрались с мужчиной

Сегодня, 09:33
Фото: Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район
Группа подростков подралась с мужчиной в Среднеуральске. У одного из нападавших в руках была бутылка, которой тот хотел ударить взрослого.

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях накануне, 17 августа. На видео видно, что конфликт происходит в одном из жилых домов города за магазином.

Неизвестно, кто именно стал провокатором драки. Местные жители подвергают сомнениям факт того, что молодые люди стали инициаторами потасовки: предполагают, что они могли просто сбежать, если бы были неправы.

Если видео внимательно посмотреть, то первым бить начинает мужик мелкого, да и мелкие ведут себя довольно сдержанно, а первым руки распускает на всём протяжении видео именно мужик, так что всё очень спорно, — пишет Владимир Г.

Другие среднеуральцы убеждены, что подростки избивали некого ребёнка, за которого якобы вступился мужчина.

Мужик до этого разнимал драку, где толпой гасили мелкого, после мелкий убежал и они переключились на мужика. С розочкой и толпой, [трусы], — комментирует видеозапись в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» Владимир П.

Под конец происшествия к группе людей подъезжает, вероятно, представитель конной полиции, и конфликтующие расходятся.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Среднеуральск#Полиция#Ребенок#Массовая драка
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