В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме гости изучили образовательную систему

Во время просмотра лучших российских практик по подготовке кадров начальников организаций, трудящихся в атомной отрасли и обучающих компаниях партнеров Росатома, гости ознакомились с ведущими образовательными объединениями Свердловской области. В результате получилась экспертная сессия, представленная на территории Технического университета УГМК. Наиболее обсуждаемой темой стала подготовка кадров с высокой квалификацией для промышленных холдингов, осуществляющих трудовую деятельность в условиях нынешнего времени.
Менеджер программы центра непрерывного развития инженерных компетенций АНО «Корпоративная Академия Росатома» Вера Кудаковская сообщила, что встречается с ситуациями, когда профессиональные навыки (hardskills) перестают быть актуальными, причем этот процесс проходит высокими темпами. В нынешней реальности люди, которые когда-то единожды получили опыт неких механических операций, не смогут использовать эти навыки в течение всей трудовой деятельности. На основании этих данных у студентов Техуниверситета стараются развивать заинтересованность в беспрерывном самообразовании и не лишать людей желания получать новые знания. Также специалист делает упор на важность и прогрессивность критического мышления, постановку культуры обучения на протяжении всего времени жизни человека.
И мы считаем правильным образовательный подход корпоративного вуза УГМК – сочетание профессионального развития будущих кадров с вовлечением их в корпоративную культуру компании, участие корпоративных преподавателей из числа ведущих специалистов предприятий, практичность обучения, — сообщает Вера Кудаковская.
Посетившим Техуниверситет глава организации Вячеслав Лапин и начальник отдела маркетинга Нина Новикова показали, с помощью чего проводится обучение студентов в корпоративном высшем учебном заведении компании.
Вячеслав Лапин рассказал, что программы обучения Технического университета УГМК имеют спрос у компаний-промышленников, поэтому специалисты вуза делятся практикой и в области инженерного корпоративного образования, и в построении безостановочной обучающей системы для специалистов. Директор подметил, что технические специализации набирают популярность и являются наиболее актуальными для постройки своего благосостояния будущем.