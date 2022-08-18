В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме гости изучили образовательную систему

Менеджер программы центра непрерывного развития инженерных компетенций АНО «Корпоративная Академия Росатома» Вера Кудаковская сообщила, что встречается с ситуациями, когда профессиональные навыки (hardskills) перестают быть актуальными, причем этот процесс проходит высокими темпами. В нынешней реальности люди, которые когда-то единожды получили опыт неких механических операций, не смогут использовать эти навыки в течение всей трудовой деятельности. На основании этих данных у студентов Техуниверситета стараются развивать заинтересованность в беспрерывном самообразовании и не лишать людей желания получать новые знания. Также специалист делает упор на важность и прогрессивность критического мышления, постановку культуры обучения на протяжении всего времени жизни человека.