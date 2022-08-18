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В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме гости изучили образовательную систему

В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме гости изучили образовательную систему

Сегодня, 22:15
Фото: УГМК
Руководители компаний и представители организаций, осуществляющих обучение в партнерстве с Росатомом, ознакомились с системой обучения в Техническом университете УГМК в Верхней Пышме в рамках деловой программы Чемпионата AtomSkills 2022.

Во время просмотра лучших российских практик по подготовке кадров начальников организаций, трудящихся в атомной отрасли и обучающих компаниях партнеров Росатома, гости ознакомились с ведущими образовательными объединениями Свердловской области. В результате получилась экспертная сессия, представленная на территории Технического университета УГМК. Наиболее обсуждаемой темой стала подготовка кадров с высокой квалификацией для промышленных холдингов, осуществляющих трудовую деятельность в условиях нынешнего времени.

Менеджер программы центра непрерывного развития инженерных компетенций АНО «Корпоративная Академия Росатома» Вера Кудаковская сообщила, что встречается с ситуациями, когда профессиональные навыки (hardskills) перестают быть актуальными, причем этот процесс проходит высокими темпами. В нынешней реальности люди, которые когда-то единожды получили опыт неких механических операций, не смогут использовать эти навыки в течение всей трудовой деятельности. На основании этих данных у студентов Техуниверситета стараются развивать заинтересованность в беспрерывном самообразовании и не лишать людей желания получать новые знания. Также специалист делает упор на важность и прогрессивность критического мышления, постановку культуры обучения на протяжении всего времени жизни человека.

И мы считаем правильным образовательный подход корпоративного вуза УГМК – сочетание профессионального развития будущих кадров с вовлечением их в корпоративную культуру компании, участие корпоративных преподавателей из числа ведущих специалистов предприятий, практичность обучения, — сообщает Вера Кудаковская.
Фото: УГМК

Посетившим Техуниверситет глава организации Вячеслав Лапин и начальник отдела маркетинга Нина Новикова показали, с помощью чего проводится обучение студентов в корпоративном высшем учебном заведении компании.

Вячеслав Лапин рассказал, что программы обучения Технического университета УГМК имеют спрос у компаний-промышленников, поэтому специалисты вуза делятся практикой и в области инженерного корпоративного образования, и в построении безостановочной обучающей системы для специалистов. Директор подметил, что технические специализации набирают популярность и являются наиболее актуальными для постройки своего благосостояния будущем.

#Анна Варнакина#УГМК#Образование#Верхняя Пышма#Ребенок#Университет#Учеба
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