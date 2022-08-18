Вдову застреленного экс-начальника СвЖД в Екатеринбурге суд обязал выплачивать 19 млн

Апелляционный суд не стал отменять решение нижестоящего суда и постановил взыскать со вдовы 19 миллионов в доход государства из полученного наследства, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Решение о взыскании средств с Бутко пытались обжаловать во Втором кассационном суде.
Напомним, Алексею Миронову было предъявлено обвинение по 11 уголовным делам, связанным с коррупцией и злоупотреблениями служебными полномочиями. В 2019 году он был освобожден из СИЗО и отправлен под домашний арест. Через неделю мужчина был обнаружен мертвым в своем доме.