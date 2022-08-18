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Вдову застреленного экс-начальника СвЖД в Екатеринбурге суд обязал выплачивать 19 млн

Вдову застреленного экс-начальника СвЖД в Екатеринбурге суд обязал выплачивать 19 млн

Сегодня, 14:42
Фото: 1MI
Вдова экс-начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова Майя Бутко не смогла обжаловать решение суда. Она обязана выплатить за мужа 19 миллионов рублей, которые ему передины в качестве взятки. Сам мужчина был найден застреленным.

Апелляционный суд не стал отменять решение нижестоящего суда и постановил взыскать со вдовы 19 миллионов в доход государства из полученного наследства, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Решение о взыскании средств с Бутко пытались обжаловать во Втором кассационном суде.

Напомним, Алексею Миронову было предъявлено обвинение по 11 уголовным делам, связанным с коррупцией и злоупотреблениями служебными полномочиями. В 2019 году он был освобожден из СИЗО и отправлен под домашний арест. Через неделю мужчина был обнаружен мертвым в своем доме.

19 млн рублей отсудила Уральская транспортная прокуратура у вдовы экс-начальника СвЖД
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#Ирина Кирилова#Экономика#Новости УрФО#Екатеринбург#Свжд#Суд#Взятка#Апелляция
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