Вдову застреленного экс-начальника СвЖД в Екатеринбурге суд обязал выплачивать 19 млн

Напомним, Алексею Миронову было предъявлено обвинение по 11 уголовным делам, связанным с коррупцией и злоупотреблениями служебными полномочиями. В 2019 году он был освобожден из СИЗО и отправлен под домашний арест. Через неделю мужчина был обнаружен мертвым в своем доме.