Все тагильские школы готовы к началу учебного года на 100%

Замглавы по соцполитике Валерий Суров рассказал, что подготовка всех образовательных учреждений прошла в запланированные сроки. Те замечания, которые требуют больших финансовых вложений, будут учтены и устранены в ближайшем будущем. Помимо этого, в следующем году планируется обустройство тротуаров рядом со школами в селах и деревнях, сообщает пресс-служба администрации города.
В 2022 году в образовательных учреждениях были заменены 39 систем пожарной безопасности, в 2023 году на эти цели планируется выделить 164 миллиона рублей, программа уже сформирована.
Всего на подготовку образовательных учреждений в Тагиле было выделено 642 миллиона. 400 замечаний по обустройству улично-дорожной сети в районе школ были устранены, отметила начальник Управления образования Татьяна Удинцева.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил слаженную работу различных ведомств и поблагодарил всех за своевременную приемку школ к новому учебному году.
Сейчас замечаний со стороны контролирующих органов нет, и 1 сентября мы начинаем учебный год, — сказал глава города.