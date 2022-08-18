Все тагильские школы готовы к началу учебного года на 100%

Замглавы по соцполитике Валерий Суров рассказал, что подготовка всех образовательных учреждений прошла в запланированные сроки. Те замечания, которые требуют больших финансовых вложений, будут учтены и устранены в ближайшем будущем. Помимо этого, в следующем году планируется обустройство тротуаров рядом со школами в селах и деревнях, сообщает пресс-служба администрации города.