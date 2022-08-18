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Все тагильские школы готовы к началу учебного года на 100%

Все тагильские школы готовы к началу учебного года на 100%

Сегодня, 18:28
Фото: 1MI
Все школы Нижнего Тагила прошли акты приемки к началу нового учебного года. В этом году вновь откроется отремонтированная школа № 23.

Замглавы по соцполитике Валерий Суров рассказал, что подготовка всех образовательных учреждений прошла в запланированные сроки. Те замечания, которые требуют больших финансовых вложений, будут учтены и устранены в ближайшем будущем. Помимо этого, в следующем году планируется обустройство тротуаров рядом со школами в селах и деревнях, сообщает пресс-служба администрации города.

В 2022 году в образовательных учреждениях были заменены 39 систем пожарной безопасности, в 2023 году на эти цели планируется выделить 164 миллиона рублей, программа уже сформирована.

Всего на подготовку образовательных учреждений в Тагиле было выделено 642 миллиона. 400 замечаний по обустройству улично-дорожной сети в районе школ были устранены, отметила начальник Управления образования Татьяна Удинцева.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил слаженную работу различных ведомств и поблагодарил всех за своевременную приемку школ к новому учебному году.

Сейчас замечаний со стороны контролирующих органов нет, и 1 сентября мы начинаем учебный год, — сказал глава города.
Школа № 23 отремонтирована к 300-летию Нижнего Тагила
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#Общество#Нижний Тагил#Школы#Учебный год#Ученики#Подготовка#Евгения Сафина
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