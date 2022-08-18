Высокопоставленный полицейский внезапно уволился в Екатеринбурге

Он подал рапорт ещё в начале августа после того, как между ним и начальником угрозыска Александром Мухиным состоялся разговор. До выхода на пенсию силовика оставалось немного.
Один из коллег отмечает, что причину никому неизвестно. Они предполагают, что Озеров что-то сказал в грубой форме. Подавший рапорт полицейский всё принимает близко к сердцу.
Также коллега рассказал, что начальники из полиции редко уходят до пенсии. В случае конфликтов, уточняет мужчина, обычно уходят на больничный или переводятся.
На сайте городской полиции на данный момент значится, что временно исполняющим обязанности вместо Александра Мухина стал подполковник Михаил Давыдов. В УМВД сообщили, что прошлый начальник уволился по собственному желанию, пишет Е1.