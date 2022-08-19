22-летний рецидивист похитил у 8-летней девочки сотовый телефон в Качканаре

Следователи выяснили, что неоднократно судимый местный житель 2000 года рождения намеренно гулял по городу с целью для того, чтобы совершить хищение смартфона для личного пользования. На глаза грабителю попалась школьница, которая убирала мобильный в сумочку. Задержанный пошёл на детскую площадку, подбежал к сумке, украл телефон и сбежал.