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22-летний рецидивист похитил у 8-летней девочки сотовый телефон в Качканаре

Сегодня, 15:01
Фото: 1MI
Молодой человек, ранее привлекавшийся к ответственности за кражу, грабеж и хранение наркотиков, заприметил 8-летнюю девочку и украл у её мобильный телефон. Инцидент случился 18-го августа в Качканаре.

Следователи выяснили, что неоднократно судимый местный житель 2000 года рождения намеренно гулял по городу с целью для того, чтобы совершить хищение смартфона для личного пользования. На глаза грабителю попалась школьница, которая убирала мобильный в сумочку. Задержанный пошёл на детскую площадку, подбежал к сумке, украл телефон и сбежал.

Теперь качканарцу грозит до 480 часов общественных работ, исправительные работы на 2 года, тюремный срок до 4 лет или арест на 6 месяцев, сообщает МО МВД России «Качканарский».

Фото: МО МВД России «Качканарский»
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#Криминал#Качканар#Полиция#Ребенок#Кража#Суд#Анна Варнакина
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