22-летний рецидивист похитил у 8-летней девочки сотовый телефон в Качканаре

Следователи выяснили, что неоднократно судимый местный житель 2000 года рождения намеренно гулял по городу с целью для того, чтобы совершить хищение смартфона для личного пользования. На глаза грабителю попалась школьница, которая убирала мобильный в сумочку. Задержанный пошёл на детскую площадку, подбежал к сумке, украл телефон и сбежал.
Теперь качканарцу грозит до 480 часов общественных работ, исправительные работы на 2 года, тюремный срок до 4 лет или арест на 6 месяцев, сообщает МО МВД России «Качканарский».