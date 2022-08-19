Белую медведицу Хатангу привезли в зоопарк Екатеринбурга

На открытии присутствовал мэр Алексей Орлов, его замы, председатель думы Игорь Володин, первый вице-спикер заксобрания, экс-мэр Аркадий Чернецкий. По словам Орлова, площадь старого вольера была увеличена в 2,5 раза, а водяной глади — в 3 раза. Новые условия созданы для белых медведей, пишет Ура.ру.