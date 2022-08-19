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Белую медведицу Хатангу привезли в зоопарк Екатеринбурга

Сегодня, 12:23
Фото: 1MI
Новый вольер для белых медведей открылся в зоопарке Екатеринбурга. Теперь медведица Хатанга перевезена из Москвы.

В зоопарке Екатеринбурга проживают две белые медведицы — Айна и Хатанга. На данный момент они проживают отдельно.

На открытии присутствовал мэр Алексей Орлов, его замы, председатель думы Игорь Володин, первый вице-спикер заксобрания, экс-мэр Аркадий Чернецкий. По словам Орлова, площадь старого вольера была увеличена в 2,5 раза, а водяной глади — в 3 раза. Новые условия созданы для белых медведей, пишет Ура.ру.

Напомним, ранее стало известно о подорожании ледогенераторов. Из-за антироссийских санкций строителям пришлось отказаться от испанского производителя. Пока неизвестно, как именно была решена проблема.

Медведица Хатанга была привезена взамен Умки, который скончался в апреле 2021 года. Причиной его смерти стало кровоизлияние в мозг.

#Ирина Кирилова#Природа#Новости УрФО#Екатеринбург#Медведь#Вольер#Зоопарк#Открытие
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