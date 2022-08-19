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Без горячей воды после аварии остались жители Екатеринбурга

Сегодня, 14:03
Фото: 1MI
Из-за повреждения водопровода часть домов в Екатеринбурге осталась без горячего водоснабжения.

Особо остро проблема коснулась домов, находящихся на верхних этажах квартир. В них значительно упал напор в кранах с горячей водой, отметили в пресс-службе «Водоканала».

Утром произошла авария на одном из двух водоводов диаметром 1000 мм, по которым подается вода на ТЭЦ. Аварийный участок отключен, ведутся аварийные работы, - добавили в пресс-службе.

А в «Екатеринбургской теплосетевой компании» отметили, что неполадки могут устранять вплоть до субботы, 20 августа. Дело в том, что горячая вода уже имеется, но до верхних этажей она может не доходить. Конечный срок, в который жителям обещают дать воду, - дневное время 20 августа.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Вода#Авария#Коммунальная авария#Отключение
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