Без горячей воды после аварии остались жители Екатеринбурга

Особо остро проблема коснулась домов, находящихся на верхних этажах квартир. В них значительно упал напор в кранах с горячей водой, отметили в пресс-службе «Водоканала».
Утром произошла авария на одном из двух водоводов диаметром 1000 мм, по которым подается вода на ТЭЦ. Аварийный участок отключен, ведутся аварийные работы, - добавили в пресс-службе.
А в «Екатеринбургской теплосетевой компании» отметили, что неполадки могут устранять вплоть до субботы, 20 августа. Дело в том, что горячая вода уже имеется, но до верхних этажей она может не доходить. Конечный срок, в который жителям обещают дать воду, - дневное время 20 августа.