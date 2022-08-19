Без горячей воды после аварии остались жители Екатеринбурга

А в «Екатеринбургской теплосетевой компании» отметили, что неполадки могут устранять вплоть до субботы, 20 августа. Дело в том, что горячая вода уже имеется, но до верхних этажей она может не доходить. Конечный срок, в который жителям обещают дать воду, - дневное время 20 августа.