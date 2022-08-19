TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Часы с особым таймером появились в центре Екатеринбурга

Сегодня, 10:13
Фото: 1MI
В центре Екатеринбурга, на ул. Вайнера, рабочие установили трехметровые часы, показывающие оставшееся время до 300-летия города, которое состоится через год.

В праздник, 20 августа 2023 года, таймер запустят мэр Алексей Орлов, губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, сообщает Ура.ру.

До вышеуказанной даты екатеринбуржцы не смогут лицезреть арт-объект, так как он спрятан. Однако известно, что часы представляют собой конструкцию, в основу которой положили концепцию города-крепости, рассекаемого рекой. Ежедневно «река» на часах будет наполняться, а к 300-летию этот процесс завершится.

Поставщиком выступила фирма из Набережных Челнов. Часы привезли и установили приблизительно к часу ночи. На это потребовалось примерно 4 часа.

Читайте также:
Евгений Куйвашев рассказал на какие объекты туризма потратят 215 млн в ЕкатеринбургеНа двух колоннах в Екатеринбурге появился сын Зевса
#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Часы#День города#Арт-объект
Подпишитесь
Первые лица города поздравили Нижний Тагил с юбилеем и признались ему в любви
13 августа, 21:34
Дохнет рыба, уходят животные. Река Нейва обмелела в пригороде Нижнего Тагила
Вчера, 20:40
Бродячие псы насмерть загрызли мальтийскую болонку на Пырловке в Нижнем Тагиле
Вчера, 19:43
Система единого билета в тагильских трамваях появится осенью этого года
17 августа, 15:17
В два раза превысил норму диоксид азота при замерах тагильского воздуха 18 августа
Вчера, 10:22
Незрячий тагильчанин ведет YouTube-канал о полезных гаджетах
Вчера, 21:57