Часы с особым таймером появились в центре Екатеринбурга

До вышеуказанной даты екатеринбуржцы не смогут лицезреть арт-объект, так как он спрятан. Однако известно, что часы представляют собой конструкцию, в основу которой положили концепцию города-крепости, рассекаемого рекой. Ежедневно «река» на часах будет наполняться, а к 300-летию этот процесс завершится.