Часы с особым таймером появились в центре Екатеринбурга

В праздник, 20 августа 2023 года, таймер запустят мэр Алексей Орлов, губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, сообщает Ура.ру.
До вышеуказанной даты екатеринбуржцы не смогут лицезреть арт-объект, так как он спрятан. Однако известно, что часы представляют собой конструкцию, в основу которой положили концепцию города-крепости, рассекаемого рекой. Ежедневно «река» на часах будет наполняться, а к 300-летию этот процесс завершится.
Поставщиком выступила фирма из Набережных Челнов. Часы привезли и установили приблизительно к часу ночи. На это потребовалось примерно 4 часа.