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Девочка насмерть разбилась на самокате в детском саду в Новосибирске

Сегодня, 11:53
Фото: TagilCity.ru
Девочка каталась на двухколесном самокате во время прогулки в детском саду. В какой-то момент она упала и ударилась головой об асфальт. В результате она скончалась. Инцидент произошел в Новосибирске.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие непрофессионального исполнения своих обязанностей, сообщили в СК по региону.

По данным следствия, в четверг 18 июля днем на территории детского сада в Советском районе девочка осталась без присмотра со стороны воспитателей. Она упала с самоката и ударилась головой об асфальт.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что в администрации города уже создана специальная комиссия. Ее представители прибыли на место. Сейчас проводится педагогическое расследование.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Россия#Новосибирск#Детский сад#Дети#Смерть
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