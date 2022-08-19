Девочка насмерть разбилась на самокате в детском саду в Новосибирске

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие непрофессионального исполнения своих обязанностей, сообщили в СК по региону.
По данным следствия, в четверг 18 июля днем на территории детского сада в Советском районе девочка осталась без присмотра со стороны воспитателей. Она упала с самоката и ударилась головой об асфальт.
В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что в администрации города уже создана специальная комиссия. Ее представители прибыли на место. Сейчас проводится педагогическое расследование.