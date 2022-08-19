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Девочка-подросток на электросамокате попала под колеса иномарки в Екатеринбурге

Сегодня, 12:41
Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
Под колеса Citroen попала 14-летняя девочка в Екатеринбурге. Она на электросамокате переезжала дорогу.

Авария случилась на Вторчермете вечером 18 июля. По предварительным данным, иномарка ехала по улице Палисадная со стороны 2-й Новосибирской. В какой-то момент на дорогу выехал электросамокат.

В результате пострадавшая получила открытый перелом голени. Девочку госпитализировали, сообщили в УГИБДД Екатеринбурга. Водитель рассказал, что подросток на дорогу выехала неожиданно. ДТП произошло около регулируемого перекрестка.

Водитель попытался затормозить, но наезда избежать не смог.

Мама девочки рассказала полицейским, что дочь поехала на электросамокате с ее разрешения. Ребенок отправился на прогулку к друзьям.

В ГИБДД рекомендовали родителям проводить дополнительные беседы с детьми и напоминать им, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу.

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