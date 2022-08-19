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Две аварии попали на камеру видеонаблюдения в Кушве

Сегодня, 21:47
Фото: ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)
Видео с двумя авариями попали на камеры дорожного видеонаблюдения в двух местах Кушвы. Кадры с прошедшими ДТП появились в социальных сетях накануне ночью, 18 августа.

Первая авария произошла между автомобилями Lada 112 и Toyota Camry. На кадрах видно, что водитель иномарки выехал на встречную полосу движения по прерывистой линии и не уступил дорогу ВАЗ 2112, вследствие чего допустил столкновение. Очевидцы также отмечают видимое превышение скорости водителем «двенашки».

<…> На «камри» сам виноват, что в него «двенашка» врезалась. Он должен был ей уступить дорогу. Не важно с какой скоростью «двенашка» двигалась. На дороге нужно быть внимательным, — пишет в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» Сергей К.

Вторая авария произошла, предположительно, рядом с ДОСААФ в Кушве. Автомобиль проигнорировал знак «уступи дорогу» и столкнулся с другой машиной. Местные жители говорят о том, что столкновение произошло «в чистом поле», и даже ученики автошколы ни разу не допускали подобных ДТП.

Ну может сейчас хоть кто-то научится как правильно выезжать с ул. Красноармейской на ул. Строителей. Вдоль бордюра, до главной дороги и далее, включив левый поворотник, выезжаете налево. А наши колхозники всю жизнь по диагонали чуть ли не суду выезжают, — комментирует Дмитрий С.
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#Анна Варнакина#ДТП#Кушва#Авария#Машина#Иномарка#Видео#Эксклюзив
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