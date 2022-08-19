Две аварии попали на камеру видеонаблюдения в Кушве

Вторая авария произошла, предположительно, рядом с ДОСААФ в Кушве. Автомобиль проигнорировал знак «уступи дорогу» и столкнулся с другой машиной. Местные жители говорят о том, что столкновение произошло «в чистом поле», и даже ученики автошколы ни разу не допускали подобных ДТП.