Фекальный ручей из выгребной ямы дома в Черноисточинске исчез после проверок ведомств

Местный житель рассказал редакции, что стоки из дома вычищаются теперь регулярно и фекального ручья с дурным запахом уже нет.
В течение последнего месяца дважды посмотрел место ручья и могу сказать, что теперь периодически приезжает машина и выкачивает стоки. Теперь не так воняет и стоки не вытекают, — рассказал TagilCity.ru житель Черноисточинска Рамиль Хакимов.
Напомним, после публикации TagilCity.ru о фекальном ручье, вытекающем из дома № 4 на улице Первомайская в поселке Черноисточинск, Министерство экологии Свердловской области провело выездную проверку. В воде были обнаружены превышения аммоний-иона, фосфат-иона, взвешенных веществ, биохимического потребления кислорода и анионных поверхностно-активных веществ. Такие результаты говорят о том, что стоки носят бытовой характер.
Данный многоквартирный дом обслуживает УК «СтройСервис». Зловонный ручей образовался из-за переполненной выгребной ямы, стоки из которой и должна выкачивать УК. В ее адрес было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды. А материалы проверки переданы в полицию. Такое же предостережение вынес Роспотребнадзор.