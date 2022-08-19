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Фекальный ручей из выгребной ямы дома в Черноисточинске исчез после проверок ведомств

Сегодня, 14:52
Фото: 1MI
Зловонный ручей, который вытекал из выгребной ямы многоквартирного дома в поселке Черноисточинск, пропал после того, как несколько надзорных ведомств провели проверки и вынесли предостережение управляющей компании. Внимание на проблему надзорники обратили после публикации TagilCity.ru.

Местный житель рассказал редакции, что стоки из дома вычищаются теперь регулярно и фекального ручья с дурным запахом уже нет.

В течение последнего месяца дважды посмотрел место ручья и могу сказать, что теперь периодически приезжает машина и выкачивает стоки. Теперь не так воняет и стоки не вытекают, — рассказал TagilCity.ru житель Черноисточинска Рамиль Хакимов.

Напомним, после публикации TagilCity.ru о фекальном ручье, вытекающем из дома № 4 на улице Первомайская в поселке Черноисточинск, Министерство экологии Свердловской области провело выездную проверку. В воде были обнаружены превышения аммоний-иона, фосфат-иона, взвешенных веществ, биохимического потребления кислорода и анионных поверхностно-активных веществ. Такие результаты говорят о том, что стоки носят бытовой характер.

Данный многоквартирный дом обслуживает УК «СтройСервис». Зловонный ручей образовался из-за переполненной выгребной ямы, стоки из которой и должна выкачивать УК. В ее адрес было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды. А материалы проверки переданы в полицию. Такое же предостережение вынес Роспотребнадзор.

Канализация в поселке Черноисточинск стекает в реку из-за переполненной выгребной ямы
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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#ГГО и пригород#Проверка#Фекалии#Управляющая компания
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