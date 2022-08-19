Фекальный ручей из выгребной ямы дома в Черноисточинске исчез после проверок ведомств

Напомним, после публикации TagilCity.ru о фекальном ручье, вытекающем из дома № 4 на улице Первомайская в поселке Черноисточинск, Министерство экологии Свердловской области провело выездную проверку. В воде были обнаружены превышения аммоний-иона, фосфат-иона, взвешенных веществ, биохимического потребления кислорода и анионных поверхностно-активных веществ. Такие результаты говорят о том, что стоки носят бытовой характер.