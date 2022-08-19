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Контактный зоопарк с истощенными лошадьми и голодными енотами нашли на Урале

Сегодня, 14:46
Фото: 1MI
Зоозащитники из Екатеринбурга нашли контактный зоопарк, в котором лошади истощены, а еноты голодают.

Волонтёры обеспокоены здоровьем животных. Они проживают в конно-развлекательном комплексе «Фаворит». По словам зоозащитников, раньше в клубе проводились тренировки и был контактный зоопарк. Его работу контролировала 33-летняя женщина. Однако около 10 лет назад она скончалась от онкологии. Права на клуб были переданы матери усопшей.

С тех пор, по словам волонтеров, начались проблемы. Тренера были уволены, а с содержанием питомцев помогали волонтёры. Они рассказывают, что проживала владелица на территории клуба. У нее там был дом, но зимой он сгорел. После этого хозяйка перестала выходить на связь. Когда зоозащитники приехали в клуб, то увидели, что все животные истощены, а лошади похожи на скелетов.

В общей сложности на территории «Фаворита» живут 9 лошадей, 7 собак, гусь и утка, кролик, козлы и два енота. Волонтёры рассказали, что посетителей в конно-спортивном клубе уже давно нет, а сотрудники распущены.

Я боюсь, как бы этот клуб не стал кладбищем. Здесь все в запустении, животные предоставлены сами себе, — рассказывает волонтер Марина

По её словам, кони бросаются на людей, как только их увидят, потому что хотят есть. Животные уже сломали свой загон. Волонтёры им помогают. Сама хозяйка живёт в летнем домике с сожителем и сил ухаживать за хозяйством у неё нет, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам очевидцев, владелице безразлична судьба её питомцев. Раньше женщина просила помощи, а теперь не пускает волонтёров. Они рассказали, что 18 августа приехали с мясом и овощами, однако на порог никого не пустили.

#Ирина Кирилова#Природа#Новости УрФО#Екатеринбург#Лошадь#Животное#Енот#Зоозащитники#Волонтёры
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