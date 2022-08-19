Контактный зоопарк с истощенными лошадьми и голодными енотами нашли на Урале

С тех пор, по словам волонтеров, начались проблемы. Тренера были уволены, а с содержанием питомцев помогали волонтёры. Они рассказывают, что проживала владелица на территории клуба. У нее там был дом, но зимой он сгорел. После этого хозяйка перестала выходить на связь. Когда зоозащитники приехали в клуб, то увидели, что все животные истощены, а лошади похожи на скелетов.