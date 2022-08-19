Куйвашев осудил назвавшего волонтеров «грязью» кандидата в гордуму Асбеста

Ролик, в котором молодой человек выражается негативно в отношении избирателей попал в сеть. На кадрах Егор заявляет, что люди — это «грязь», а их машины — «ведра». Также молодой человек говорит, что общение с простыми людьми — «ниже его достоинства».
По словам губернатора, за подобные выражения молодые люди заслуживают только подзатыльников.
Кажется, он вообще не понимает, зачем собирается стать депутатом и что он вообще-то должен защищать интересы людей, а не хамить им. Думаю, ему теперь надо записывать видеообращение и перед девушками, которых он оскорбил, извиниться, — заявил Евгений Куйвашев.
Он отметил, что ему на месте отца Егора было бы стыдно за такого сына. Кроме того, он рассчитывает на реакцию отца молодого человека Дмитрия Александрина, который является действующим депутатом.