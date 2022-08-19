TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Массажеры на 5 тысяч долларов пыталась провезти пассажирка в Кольцово

Сегодня, 17:37
Фото: Пресс-служба УТУ
120 деревянных массажеров пыталась незаконно провезти в Узбекистан пассажирка в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, но была задержана на таможне.

Таможенники выяснили, что в Ташкенте у женщины есть собственный массажный салон, а в Екатеринбург она прибыла специально, чтобы закупить оборудование. Однако нарушительница не стала декларировать товар, перевозимый с коммерческой целью. Она заявила, что не знала о том, что это необходимо сделать.

Фото: Пресс-служба УТУ

В результате в отношении пассажирки было возбуждено административное дело. 40 килограммов массажеров стоимостью пять тысяч долларов она сможет забрать после уплаты штрафа и декларирования оборудования, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Таможенники Екатеринбурга изъяли контрафактные наушники и носки на 4,5 млн
Узнать подробнее
Читайте также:
Перевозившая поддельную одежду фура задержана таможенниками на пути в Екатеринбург
#Евгения Сафина#Происшествия#Екатеринбург#Таможня#Аэропорт «Кольцово»#Массажер#Декларация
Подпишитесь
Первые лица города поздравили Нижний Тагил с юбилеем и признались ему в любви
13 августа, 21:34
Дохнет рыба, уходят животные. Река Нейва обмелела в пригороде Нижнего Тагила
Вчера, 20:40
Бродячие псы насмерть загрызли мальтийскую болонку на Пырловке в Нижнем Тагиле
Вчера, 19:43
Система единого билета в тагильских трамваях появится осенью этого года
17 августа, 15:17
В два раза превысил норму диоксид азота при замерах тагильского воздуха 18 августа
Вчера, 10:22
Незрячий тагильчанин ведет YouTube-канал о полезных гаджетах
Вчера, 21:57