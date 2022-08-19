Массажеры на 5 тысяч долларов пыталась провезти пассажирка в Кольцово

Таможенники выяснили, что в Ташкенте у женщины есть собственный массажный салон, а в Екатеринбург она прибыла специально, чтобы закупить оборудование. Однако нарушительница не стала декларировать товар, перевозимый с коммерческой целью. Она заявила, что не знала о том, что это необходимо сделать.