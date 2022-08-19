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Медиахолдинг 1MI и Институт развития интернета представляют совместный нацпроект

Сегодня, 18:35
Представители социологии, журналистики и политологии работают над списком ключевых эпизодов новейшей истории, которые оказали наибольшее влияние на жизнь современной молодежи.

Конец прошлого века был ознаменован большими переменами в нашей стране, передают NewsNN.ru. Политическая свобода иногда оборачивалась тем,  что в депутаты и на руководящие должности пробивались люди, которые не вызывали доверия.

Порядок в политической системе начал устанавливаться лишь в последние 20 лет. За этот период появились открытые выборы. Системы обработки голосов стали более совершенными.

В ходе президентских выборов 2012 года было установлено массовое видеонаблюдение. Наблюдать за голосованием можно было фактически в прямом эфире, подключаясь к любому избирательному участку через специальный сайт. Масштабы видеонаблюдения в том году побили все рекорды. В день выборов было записано видео продолжительностью в 246 лет и в объеме 22 петабайт.

Новым технологическим решением стали также комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) – электронные урны, оснащенные автоматической системой считывания результатов голосования и подсчета числа голосов за каждую партию и кандидата. Такие устройства выдают протокол с результатами сразу после того, как завершится голосование. Это полностью исключают возможность подтасовки голосов на этапе подсчета. Примерно 27 миллионов россиян могут проголосовать с помощью КОИБ.

Если избиратель отправился в командировку или путешествие, он все равно сможет исполнить свой гражданский долг и проголосовать с помощью системы «Мобильный избиратель». Для этого нужно зайти в свой профиль на ЕПГУ и открепиться. После этого гражданин может голосовать по месту своего пребывания.

Еще одним технологическим новшеством является система дистанционного голосования через "Госуслуги", телефон или компьютер. Сейчас эта функция тестируется в Москве и нескольких российских регионах.

#Светлана Павлова
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