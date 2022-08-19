Медиахолдинг 1MI и Институт развития интернета представляют совместный нацпроект

В ходе президентских выборов 2012 года было установлено массовое видеонаблюдение. Наблюдать за голосованием можно было фактически в прямом эфире, подключаясь к любому избирательному участку через специальный сайт. Масштабы видеонаблюдения в том году побили все рекорды. В день выборов было записано видео продолжительностью в 246 лет и в объеме 22 петабайт.