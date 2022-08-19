Надзорные ведомства не проводили замеры воздуха в период НМУ в Нижнем Тагиле

Запрет на проведение плановых проверок на предприятиях был вынесен правительством РФ в марте 2022 года. Согласно постановлению, контролирующие органы могут лишь нанести профилактический визит и вынести устное предупреждение. Внеплановые проверки могут проводится только при условии согласования с прокуратурой.
В связи с этим Росприроднадзор не проводил выезды на предприятия Нижнего Тагила во время действия режима НМУ с 7 по 16 июля. Ведомство лишь направило письма на заводы о необходимости проведения мероприятий по уменьшению выбросов. А в ответ запросило отчеты о выполнении.
Анализ превышений загрязняющих веществ в воздухе в период НМУ Росприроднадзор проводит по результатам замеров постов «Уральского УГМС».
На сегодняшний день по результатам анализа Управлением ведется работа по согласованию выездных обследований на контрольные точки объектов негативного воздействия на окружающую среду Нижнего Тагила для подфакельных наблюдений и последующего инициирования внеплановых выездных проверок, — сообщил TagilCity.ru в официальном ответе врио руководителя Росприроднадзора Алексей Вялых.
В Роспотребнадзоре отборы проб воздуха в период НМУ также не проводились, сообщили редакции в ведомстве. А жалоб от населения не поступало. Однако в ведомстве не пояснили, с чем связанно отсутствие замеров. Мораторий наложен только на проверки, а для отбора проб Роспотребнадзору не нужно заходить на предприятия. Ведомство проводит их в пяти контрольных точках города.
Помимо обращений в надзорные органы, редакция TagilCity.ru направила запросы на тагильские предприятия с просьбой рассказать о мерах по снижению выбросов в период НМУ и о результатах замеров их лабораторий. Развернутых ответов не дал никто из них. А, например, «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» и вовсе предпочел не отвечать на запрос.
В пресс-службе главного загрязнителя тагильского воздуха ЕВРАЗ НТМК сообщили, что в период НМУ выполняются следующие мероприятия по уменьшению выбросов в воздух: «запрет слива отработанного масла, ограничение пропарки цистерн и погрузки химпродуктов КХП, усиленный контроль загрязнения приземного слоя атмосферы по основным загрязняющим веществам и т.д.».
Контроль выполнения мероприятий проводится в соответствии с установленным порядком. Все результаты замеров в обязательном порядке направляются в контролирующие надзорные органы, — рассказали в ЕВРАЗ НТМК.
Похожий ответ дали на «Уралхимпласте»:
Для снижения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеоусловий на предприятии проводились следующие организационно-технические мероприятия:
— усилен контроль за соблюдением технологических регламентов;
— не осуществлялись работы оборудования на форсированном режиме;
— усилен контроль за работой контрольно-измерительных приборов и
автоматических систем управления технологическими процессами;
— усилен контроль за техническим состоянием и эксплуатацией
газоочистных установок;
— усилен контроль за герметичностью газоходных систем и агрегатов.
Также на заводе добавили, что «лаборатория предприятия не зафиксировала превышения ПДК выбросов вредных веществ в атмосферный воздух».
«Уралвагонзавод» отделался на запрос лишь одной фразой:
«Уралвагонзавод», выполняя важные государственные задачи, работает четко в соответствии с российским законодательством, в том числе и природоохранным.
В период действия НМУ с 7 по 16 июля посты государственного мониторинга «Уральского УГМС» фиксировали превышение сероводорода на Сухоложском поселке. 13 июля концентрация вещества достигала 1,6 ПДК, 14 июля — 2,5 ПДК. Ближайшие к точке замеров предприятия - это ЕВРАЗ НТМК, «Уралхимпласт» и «Уралвагонзавод».
Газоанализатор TagilCity.ru в этот же период ловил превышение диоксида азота на вокзале, который находится в километре от ЕВРАЗ НТМК. 11 июля — в два раза, 13 и 14 июля — в 1,5 раза.
Также в некоторые дни режима НМУ тагильчане жаловались на ухудшение самочувствия: появились головные боли, першение в горле, слезотечение, заложенность носа.
Напомним, 11 сентября состоятся выборы в городскую думу Нижнего Тагила, куда все промышленные предприятия лоббируют своих кандидатов.