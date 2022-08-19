Надзорные ведомства не проводили замеры воздуха в период НМУ в Нижнем Тагиле

В Роспотребнадзоре отборы проб воздуха в период НМУ также не проводились, сообщили редакции в ведомстве. А жалоб от населения не поступало. Однако в ведомстве не пояснили, с чем связанно отсутствие замеров. Мораторий наложен только на проверки, а для отбора проб Роспотребнадзору не нужно заходить на предприятия. Ведомство проводит их в пяти контрольных точках города.