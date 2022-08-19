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Под Тагилом построят хоккейный корт, а фекальный ручей из ямы исчез

Сегодня, 19:00
Фото: 1MI
Под Нижним Тагилом в поселке Горноуральский построят хоккейный корт, а фекальный ручей, который тек из выгребной ямы, исчез после проверок ведомств. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 19 августа.

Надзорные ведомства из-за моратория проверки предприятий не проводили замеры воздуха в период НМУ в Нижнем Тагиле. При этом и газоанализатор редакции, и посты УГМС в этот период ловили превышения вредных веществ в воздухе. О том, почему проверки под запретом и что происходит с воздухом в Нижнем Тагиле собрали в материале Tagilcity.

Надзорные ведомства не проводили замеры воздуха в период НМУ в Нижнем Тагиле
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В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом построят новый хоккейный корт. Он будет обустроен в рамках инициативного бюджетирования. Пока в поселке есть только школьный стадион и площадка для занятий уличной гимнастикой, а также спорткомплекс «Малахит».

В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом построят новый хоккейный корт
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Фекальный ручей из выгребной ямы дома в Черноисточинске исчез после проверок ведомств. Местный житель рассказал Tagilcity.ru, что стоки из дома вычищаются теперь регулярно и фекального ручья с дурным запахом уже нет.

Фекальный ручей из выгребной ямы дома в Черноисточинске исчез после проверок ведомств
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Подсветку нового фонтана показали в парке Металлургов в Нижнем Тагиле. Выяснилось, что в водный каскад встроена подсветка. Некоторые жители уже восхитились красотой фонтанного комплекса.

Подсветку нового фонтана показали в парке Металлургов в Нижнем Тагиле
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Пенсионерка споткнулась о камень и разбила голову на ярмарке в Нижнем Тагиле. ЧП произошло 18 августа возле Современника. Женщина повредила голову и руку. Судя по кадрам с места событий, женщина потеряла много крови.

Пенсионерка чуть не погибла из-за загоревшегося холодильника в Нижнем Тагиле
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