Под Тагилом построят хоккейный корт, а фекальный ручей из ямы исчез

Надзорные ведомства из-за моратория проверки предприятий не проводили замеры воздуха в период НМУ в Нижнем Тагиле. При этом и газоанализатор редакции, и посты УГМС в этот период ловили превышения вредных веществ в воздухе. О том, почему проверки под запретом и что происходит с воздухом в Нижнем Тагиле собрали в материале Tagilcity.
В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом построят новый хоккейный корт. Он будет обустроен в рамках инициативного бюджетирования. Пока в поселке есть только школьный стадион и площадка для занятий уличной гимнастикой, а также спорткомплекс «Малахит».
Фекальный ручей из выгребной ямы дома в Черноисточинске исчез после проверок ведомств. Местный житель рассказал Tagilcity.ru, что стоки из дома вычищаются теперь регулярно и фекального ручья с дурным запахом уже нет.
Подсветку нового фонтана показали в парке Металлургов в Нижнем Тагиле. Выяснилось, что в водный каскад встроена подсветка. Некоторые жители уже восхитились красотой фонтанного комплекса.
Пенсионерка споткнулась о камень и разбила голову на ярмарке в Нижнем Тагиле. ЧП произошло 18 августа возле Современника. Женщина повредила голову и руку. Судя по кадрам с места событий, женщина потеряла много крови.