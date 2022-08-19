Под Тагилом построят хоккейный корт, а фекальный ручей из ямы исчез

Надзорные ведомства из-за моратория проверки предприятий не проводили замеры воздуха в период НМУ в Нижнем Тагиле. При этом и газоанализатор редакции, и посты УГМС в этот период ловили превышения вредных веществ в воздухе. О том, почему проверки под запретом и что происходит с воздухом в Нижнем Тагиле собрали в материале Tagilcity.