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Подсветку нового фонтана показали в парке Металлургов в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:49
Фото: Владислав Пинаев
Реконструированный фонтан в парке Металлургов в Нижнем Тагиле, показанный горожанам вчера, 18 августа, протестировали в ночное время суток. Оказалось, что в водный каскад встроена подсветка.

В комментариях к видео, опубликованного главой администрации Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, люди восхищались красотой внешнего вида фонтана.

Благодарим за такую красоту! — пишет тагильчанка Анна С.

Также местные жители попросили обратить внимание на другие городские объекты: например, заброшенный парк на Руднике, отсутствие фонтана в эко-парке, городской водоём, который затянуло тиной. Кроме того, люди сказали, что фонтана не хватает на Вагонке.

Напомним, что реставрация парка Металлургов проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Первый этап работ завершится в нынешнем году.

Новый фонтан включили в парке Металлургов в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Эксклюзив#Общество#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Фонтан#Подсветка#Парк
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