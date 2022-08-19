Подсветку нового фонтана показали в парке Металлургов в Нижнем Тагиле

В комментариях к видео, опубликованного главой администрации Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, люди восхищались красотой внешнего вида фонтана.
Благодарим за такую красоту! — пишет тагильчанка Анна С.
Также местные жители попросили обратить внимание на другие городские объекты: например, заброшенный парк на Руднике, отсутствие фонтана в эко-парке, городской водоём, который затянуло тиной. Кроме того, люди сказали, что фонтана не хватает на Вагонке.
Напомним, что реставрация парка Металлургов проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Первый этап работ завершится в нынешнем году.