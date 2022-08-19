Поиски пропавшей 1,5 года назад екатеринбурженки с 5-летним сыном завершены

Следователи после пропажи мамы и сына возбудили уголовное дело по статье за незаконное лишение свободы человека. Работа велась совместно с приставами и полицейскими. Ранее сообщалось, что пропавшие жили в Бийске Алтайского края, а оттуда переехали в Свердловскую область.
По данным следствия, супруги развелись в 2019 году. Суд постановил определить место жительства сына с отцом. Однако женщина была с этим не согласна и уехала вместе с ребёнком из Бийска.
Оттуда сбежавшая переехала в Краснодарский край. Однако когда отец узнал, где она проживает вместе с ребёнком, то женщина снова уехала. Теперь уже в Свердловскую область.
Впоследствии у следователей появилась информация о том что женщина отправилась в Анапу, а оттуда снова вернулась в Бийск. Именно там она и была найдена вместе с ребёнком.
Вечером 18 августа алтайские следователи провели обыски в квартире одного из жилых домов, где обнаружили пропавших. Установлено, что и мать и ребёнок находятся в удовлетворительеом состоянии.
Следствие по уголовному делу продолжается, сообщили в СК по Свердловской области. Ребёнок уже передан отцу.