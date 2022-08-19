РЭО организовал сбор мусора на «Тавриде.Арт» и рассказал об экологических проблемах

Как пишет издание newsnn.ru, на фестивале «Таврида.Арт» ППК «Российский экологический оператор» представила повышающие популярность ответственного потребления и защиты окружающей среды активности, в том числе помогла в организации модного показа одежды, изготовленной из старых вещей.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что в текущем году на фестивале «Таврида.Арт» организовали раздельный сбор отходов, но специальными контейнерами была охвачена не вся территория. По этой причине целью для компании на следующий год стала организация масштабного повсеместного сбора.
Также в рамках мероприятия волонтеры-экологи организовали проведение субботника в прибрежной части Черного моря в Опукском уникальном природном заповеднике, где было собрано восемнадцать мешков мусора.
Участники мероприятия также могли посетить экологическую лабораторию, в которой можно было самостоятельно измельчать пластиковые крышечки на специальном экошредере и переплавлять пластиковую стружку в брелок, значок, подставку под телефон или стакан для ручек. Кроме этого, в экологической лаборатории проводили мастер-классы по производству шопперов, бумаги из макулатуры, авосек из трикотажных лент.
Некоторые участники приехали на фестиваль, чтобы представить собственные готовые проекты и заручиться поддержкой профессионального сообщества. Например, жительница Севастополя Ольга Колодина, владелица бизнеса по переработке стекла, в рамках беседы участников фестиваля с генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым рассказала о своем проекте.
В конце дня в рамках фестиваля «Таврида» был организован модный показ апсайклинг-коллекции «Небография», в рамках которого демонстрировали сшитую из старых вещей одежду. Денис Буцаев отметил, что на «Тавриде» планируется открытие магазина одежды и предметов, произведенных из переработанного пластика.