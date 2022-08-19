РЭО организовал сбор мусора на «Тавриде.Арт» и рассказал об экологических проблемах

Участники мероприятия также могли посетить экологическую лабораторию, в которой можно было самостоятельно измельчать пластиковые крышечки на специальном экошредере и переплавлять пластиковую стружку в брелок, значок, подставку под телефон или стакан для ручек. Кроме этого, в экологической лаборатории проводили мастер-классы по производству шопперов, бумаги из макулатуры, авосек из трикотажных лент.