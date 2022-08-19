С патриархом спортивного ориентирования простился Нижний Тагил

Вчера, 18 августа, Нижний Тагил простился с Валерием Маркиным, ставшим патриархом спортивного ориентирования в городе. Он работал с юными тагильчанами в «Полюсе» с 1973 года.

Холл городской станции туризма и кабинет спортивного ориентирования заполнены. Коллеги и воспитанники прощаются с наставником. Он выпустил мастеров спорта международного класса, чемпионов мира, России, области, — рассказал в интервью телеканалу «Телекон» воспитанник Валерия Петровича, президент федерации спортивного ориентирования Нижнего Тагила Анатолий Толстов. Тысячи детей прошли школу Валерия Маркина. Воспитанники с любовью вспоминают наставника, перелистывая страницы фотоальбома. Более 35 лет вместе. Достигли максимальных высот: начиная с 3-его юношеского разряда до мастер спорта международного класса и золотых медалей на чемпионате мира, — МС международного класса Евгений Фадеев. Многие ученики погибшего называют его высочайшим авторитетом среди воспитанников, друзей и коллег; отмечают его педагогический подход и высокие нравственные качества. Он никогда не повышал голос. Он умел с людьми именно разговаривать и умел слышать — вот это самое главное, — коллега скончавшегося спортсмена Александр Туев. Под руководством Маркина спортсмены Нижнего Тагила получали медали и кубки Свердловской федерации, а также участвовали во всероссийских соревнованиях «Российский азимут». С погибшей в аварии с пятью трупами фельдшером простились в Нижнем Тагиле Узнать подробнее