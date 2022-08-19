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Серийную воровку из Нижнего Тагила нашли в коме из-за передозировки в Екатеринбурге

Сегодня, 12:49
Фото: 1MI
26-летняя серийная воровка из Нижнего Тагила была найдена в Екатеринбурге. Девушка впала в кому из-за передозировки наркотиками.

Искали подозреваемую с 1 августа 2022 года. Она совершила три кражи. девушка была объявлена в федеральный розыск, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Обнаружена девушка была в больнице № 7. Туда она попала в состоянии комы.

Ожидается, что когда пациентка будет выписана, для нее изберут меру пресечения.

Напомним, екатеринбуржец украл велосипед у прохожего. Он ударил его по голове. В результате он все же был задержан. Подозреваемым оказался 29-летний мужчина. Он ранее уже судим за наркотики.

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