Серийную воровку из Нижнего Тагила нашли в коме из-за передозировки в Екатеринбурге

Искали подозреваемую с 1 августа 2022 года. Она совершила три кражи. девушка была объявлена в федеральный розыск, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Обнаружена девушка была в больнице № 7. Туда она попала в состоянии комы.
Ожидается, что когда пациентка будет выписана, для нее изберут меру пресечения.
Напомним, екатеринбуржец украл велосипед у прохожего. Он ударил его по голове. В результате он все же был задержан. Подозреваемым оказался 29-летний мужчина. Он ранее уже судим за наркотики.