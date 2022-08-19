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Шесть городов Свердловской области получили федеральные гранты на благоустройство

Сегодня, 09:09
Фото: 1MI
Ревда, Асбест, Березовский, Заречный, Кировград и Туринск в Свердловской области получили федеральные гранты на благоустройство. Об этом стало известно накануне, 18 августа.

В Ревде комплекс мероприятий по содержанию территорий проведут на Чеховском проспекте. В Асбесте реконструируют горпарк «Огненная саламандра». В Березовском благоустройство коснется улицы Театральной. На три этих объекта выделено по 95 миллионов рублей.

В Заречном на берегу Белоярского водохранилища в счёт выигранных денег построят экопарк за 85 миллионов рублей. В Кировграде, на который из бюджета страны выделили 70 миллионов, восстановят функциональность и внешний вид на улице Свердлова. В Туринске планируют реализацию проекта «Дерево жизни»: благоустроят улицу Горького и окрестности.

Под записью, которую опубликовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, начали появляться восторженные комментарии местных жителей:

Здорово! Молодцы эти города, что сохранили порядок у себя. Желаю дальнейшего развития и процветания, — написала Валентина П.

Ежегодно растёт число поселений и городов, получающих федеральные гранты.

Наш Рефтинский и так был красив, а сейчас ещё красивее стал, много чего интересного сделали, приятно. Приезжайте к нам, — зовёт Екатерина Б.

Ранее в селе Покровское, которое находится под Нижним Тагилом, было завершено строительство первой детской площадки. Её возведение стало возможным в ходе инициативного бюджетирования. Из бюджета Свердловской области была выделена основная денежная сумма (1 миллион рублей), из финансов ГГО — ещё 650 тысяч. Спонсоры оплатили 300 тысяч рублей, а местные жители — 50 000. Этот объект стал 97-ым, реализованным по инициативе уральцев.

Фото: Департамент информационной политики
Первая детская площадка появится в селе Покровское под Нижним Тагилом
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Экономика#Благоустройство#Благоустройство города#Грант#Федеральная программа
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