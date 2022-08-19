Шесть городов Свердловской области получили федеральные гранты на благоустройство

В Ревде комплекс мероприятий по содержанию территорий проведут на Чеховском проспекте. В Асбесте реконструируют горпарк «Огненная саламандра». В Березовском благоустройство коснется улицы Театральной. На три этих объекта выделено по 95 миллионов рублей.
В Заречном на берегу Белоярского водохранилища в счёт выигранных денег построят экопарк за 85 миллионов рублей. В Кировграде, на который из бюджета страны выделили 70 миллионов, восстановят функциональность и внешний вид на улице Свердлова. В Туринске планируют реализацию проекта «Дерево жизни»: благоустроят улицу Горького и окрестности.
Под записью, которую опубликовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, начали появляться восторженные комментарии местных жителей:
Здорово! Молодцы эти города, что сохранили порядок у себя. Желаю дальнейшего развития и процветания, — написала Валентина П.
Ежегодно растёт число поселений и городов, получающих федеральные гранты.
Наш Рефтинский и так был красив, а сейчас ещё красивее стал, много чего интересного сделали, приятно. Приезжайте к нам, — зовёт Екатерина Б.
Ранее в селе Покровское, которое находится под Нижним Тагилом, было завершено строительство первой детской площадки. Её возведение стало возможным в ходе инициативного бюджетирования. Из бюджета Свердловской области была выделена основная денежная сумма (1 миллион рублей), из финансов ГГО — ещё 650 тысяч. Спонсоры оплатили 300 тысяч рублей, а местные жители — 50 000. Этот объект стал 97-ым, реализованным по инициативе уральцев.