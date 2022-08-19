Шесть городов Свердловской области получили федеральные гранты на благоустройство

Ранее в селе Покровское, которое находится под Нижним Тагилом, было завершено строительство первой детской площадки. Её возведение стало возможным в ходе инициативного бюджетирования. Из бюджета Свердловской области была выделена основная денежная сумма (1 миллион рублей), из финансов ГГО — ещё 650 тысяч. Спонсоры оплатили 300 тысяч рублей, а местные жители — 50 000. Этот объект стал 97-ым, реализованным по инициативе уральцев.