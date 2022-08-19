Стала известна судьба мальчика, которого пыталась продать мама в Екатеринбурге

Отчим пытается сделать все возможное, чтобы вернуть мальчика домой, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на родственников матери.
36-летняя Наргиза Айтматова, мама мальчика, была задержана 9 августа в ТРЦ «Карнавал». Она надеялась продать старшего сына. Однако под видом покупателей на встречу пришли общественники. Именно они переписывались с женщиной в социальных сетях и договаривались о сделке.
После задержания Наргизы ее сын был отправлен на обследование в больницу. Ещё через два дня уроженка Киргизии была отправлена в СИЗО на два месяца. В отношении него было возбуждено уголовное дело за торговлю несовершеннолетним. Теперь матери грозит до 10 лет заключения. Отчим теперь собирает документы для социальных служб.
По словам брата отчима, в браке супруги уже пять лет. Он работает видит тем и возит рабочих в совхоз. С деньгами в семье, по словам мужчины, всё нормально. Он также утверждает, что отчим любил мальчика. Теперь семья будет пытаться освободить маму из тюрьмы. Они пытаются подключить консула и адвоката.
Во время оглашения решения об аресте женщины были озвучены мотивы её поступка. Якобы Айтматова планировала отправить средства на родину семье.
Напомним, что супруги воспитывают шестерых детей. Один из них является общим.