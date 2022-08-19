Стала известна судьба мальчика, которого пыталась продать мама в Екатеринбурге

После задержания Наргизы ее сын был отправлен на обследование в больницу. Ещё через два дня уроженка Киргизии была отправлена в СИЗО на два месяца. В отношении него было возбуждено уголовное дело за торговлю несовершеннолетним. Теперь матери грозит до 10 лет заключения. Отчим теперь собирает документы для социальных служб.