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Стала известна судьба мальчика, которого пыталась продать мама в Екатеринбурге

Сегодня, 19:45
Фото: 1MI
Стало известно, что стало с семилетним мальчиком из Екатеринбурга, которого мама пыталась продать за 300 тысяч рублей. Саму женщину отправили в СИЗО, а муж пытается вернуть ребенка домой.

Отчим пытается сделать все возможное, чтобы вернуть мальчика домой, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на родственников матери.

36-летняя Наргиза Айтматова, мама мальчика, была задержана 9 августа в ТРЦ «Карнавал». Она надеялась продать старшего сына. Однако под видом покупателей на встречу пришли общественники. Именно они переписывались с женщиной в социальных сетях и договаривались о сделке.

После задержания Наргизы ее сын был отправлен на обследование в больницу. Ещё через два дня уроженка Киргизии была отправлена в СИЗО на два месяца. В отношении него было возбуждено уголовное дело за торговлю несовершеннолетним. Теперь матери грозит до 10 лет заключения. Отчим теперь собирает документы для социальных служб.

По словам брата отчима, в браке супруги уже пять лет. Он работает видит тем и возит рабочих в совхоз. С деньгами в семье, по словам мужчины, всё нормально. Он также утверждает, что отчим любил мальчика. Теперь семья будет пытаться освободить маму из тюрьмы. Они пытаются подключить консула и адвоката.

Во время оглашения решения об аресте женщины были озвучены мотивы её поступка. Якобы Айтматова планировала отправить средства на родину семье.

Напомним, что супруги воспитывают шестерых детей. Один из них является общим.

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Продажа#Сизо
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