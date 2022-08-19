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Стрельбу по автомобилю пьяного екатеринбуржца открыли инспектора во время погони

Сегодня, 16:48
Фото: 1MI
Погоню со стрельбой за нетрезвым жителем Екатеринбурга устроили сотрудники ГИБДД. Сам дебошир пытался скрыться в лесу, а потом вплавь по реке.

Сначала инспектора ГИБДД сделали предупредительные выстрелы в воздух и только потом начали стрелять по колесам. Одна из пуль прилетела в переднее колесо. После этого мужчина остановил машину, выбежал из нее и направился в лес возле деревни Старые Решеты, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Там нетрезвый водитель в одних плавках прыгнул в водоем и попытался уплыть. Когда мужчина замерз и его покусали комары, то он решил сдаться. Ранее он был судим за наркотики и на него 20 раз составлялись протоколы за нарушение ПДД.

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#Ирина Кирилова#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#Полиция#ГИБДД#Пьяные#Задержание#Стрельба
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