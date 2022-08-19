Стрельбу по автомобилю пьяного екатеринбуржца открыли инспектора во время погони

Там нетрезвый водитель в одних плавках прыгнул в водоем и попытался уплыть. Когда мужчина замерз и его покусали комары, то он решил сдаться. Ранее он был судим за наркотики и на него 20 раз составлялись протоколы за нарушение ПДД.