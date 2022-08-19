Стрельбу по автомобилю пьяного екатеринбуржца открыли инспектора во время погони

Сначала инспектора ГИБДД сделали предупредительные выстрелы в воздух и только потом начали стрелять по колесам. Одна из пуль прилетела в переднее колесо. После этого мужчина остановил машину, выбежал из нее и направился в лес возле деревни Старые Решеты, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Там нетрезвый водитель в одних плавках прыгнул в водоем и попытался уплыть. Когда мужчина замерз и его покусали комары, то он решил сдаться. Ранее он был судим за наркотики и на него 20 раз составлялись протоколы за нарушение ПДД.