TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Свердловчанин похитил знакомого и вымогал у него машину ночью на кладбище

Сегодня, 18:43
Фото: 1MI
Шесть лет колонии строгого режима получил житель Первоуральска за похищение своего знакомого и вымогательство.

Следствие доказало, что летом 2021 года обвиняемый встретил ночью на берегу водохранилища своего знакомого. Он насильно посадил его в свою машину и увез на кладбище.

Там преступник пристегнул потерпевшего наручниками к воротам и потребовал передать их общей знакомой автомобиль Lada, а также 60 тысяч рублей. Мужчина согласился, тогда злоумышленник привез его обратно на набережную. Там пострадавший и отдал свою машину подельникам обвиняемого, общая сумма ущерба составила 165 тысяч рублей.

Суд назначил похитителю шесть лет колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей за моральный вред, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Два таджика похитили металл почти на миллион рублей с промбазы в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
22-летний рецидивист похитил у 8-летней девочки сотовый телефон в КачканареЕкатеринбуржцы похитили 195 миллионов рублей плательщиков за отопление
#Евгения Сафина#Криминал#Новости УрФО#Полиция#Суд#Тюрьма#Похищение человека#Вымогательство#Первоуральск#Кладбище
Подпишитесь
Первые лица города поздравили Нижний Тагил с юбилеем и признались ему в любви
13 августа, 21:34
Дохнет рыба, уходят животные. Река Нейва обмелела в пригороде Нижнего Тагила
Вчера, 20:40
Бродячие псы насмерть загрызли мальтийскую болонку на Пырловке в Нижнем Тагиле
Вчера, 19:43
Система единого билета в тагильских трамваях появится осенью этого года
17 августа, 15:17
В два раза превысил норму диоксид азота при замерах тагильского воздуха 18 августа
Вчера, 10:22
Незрячий тагильчанин ведет YouTube-канал о полезных гаджетах
Вчера, 21:57