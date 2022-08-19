Свердловчанин похитил знакомого и вымогал у него машину ночью на кладбище

Следствие доказало, что летом 2021 года обвиняемый встретил ночью на берегу водохранилища своего знакомого. Он насильно посадил его в свою машину и увез на кладбище.
Там преступник пристегнул потерпевшего наручниками к воротам и потребовал передать их общей знакомой автомобиль Lada, а также 60 тысяч рублей. Мужчина согласился, тогда злоумышленник привез его обратно на набережную. Там пострадавший и отдал свою машину подельникам обвиняемого, общая сумма ущерба составила 165 тысяч рублей.
Суд назначил похитителю шесть лет колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей за моральный вред, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.