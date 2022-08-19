Свердловчанин похитил знакомого и вымогал у него машину ночью на кладбище

Там преступник пристегнул потерпевшего наручниками к воротам и потребовал передать их общей знакомой автомобиль Lada, а также 60 тысяч рублей. Мужчина согласился, тогда злоумышленник привез его обратно на набережную. Там пострадавший и отдал свою машину подельникам обвиняемого, общая сумма ущерба составила 165 тысяч рублей.