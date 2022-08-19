«Тагилэнергосети» реконструируют линии электропередач в поселках под Нижним Тагилом

Работы проводятся в рамках программы модернизации электросетевой инфраструктуры. Цель — обеспечить работу стабильного электроснабжения без перебоев.
Реконструктивные работы в Заречной проведены на воздушной линии 10 кВ длиной 3,7 км. Почти 100 опор из дерева сняли и поставили новые, а также смонтировали самонесущий изолированный провод, сообщает АО «Облкоммунэнерго».
Также завершается реконструкция линии электропередач 10 кВ в посёлке Висим. Она обеспечивает электричеством улицы Красноармейскую и Первомайскую. Сотрудники «Тагилэнергосетей» заменили на новые 22 опоры. Далее по плану — монтаж СИП длиной 900 метров.
Энергетики монтируют и воздушные, и кабельные линии. Для этого применяются актуальные материалы с продлённым сроком эксплуатации. Подобный кабель проложен в Черноисточинске. В населённом пункте реализуется проект строительства кабельных линий 6 кВ, длина которых превысит 5 км.
Годом ранее энергетики в Черноисточинске поставили комплексную распределительную подстанцию из блоков на территории улиц Кирова-Первомайской. В 2022 завершен монтаж отходящей от электроустановки ЛЭП. Они будут тянуться от РП по улицам Бажова и Некрасова. Одну из линий проложат по Горького, Тургенева, Кирова к новой БКРП, другую — по Московской, Куйбышева, Юбилейной и Кирова.