«Тагилэнергосети» реконструируют линии электропередач в поселках под Нижним Тагилом

Годом ранее энергетики в Черноисточинске поставили комплексную распределительную подстанцию из блоков на территории улиц Кирова-Первомайской. В 2022 завершен монтаж отходящей от электроустановки ЛЭП. Они будут тянуться от РП по улицам Бажова и Некрасова. Одну из линий проложат по Горького, Тургенева, Кирова к новой БКРП, другую — по Московской, Куйбышева, Юбилейной и Кирова.