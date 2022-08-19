TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Тагильский волонтер разрушает мифы о донорстве костного мозга

Сегодня, 20:37
Фото: 1MI
В пух и прах ломает стереотипы о донорстве костного мозга Кристина Хребтова и спасает жизни, столкнувшись с диагнозом «рак крови» и пересадкой костного мозга на собственном опыте.

У Кристины Хребтовой звучных должностей много: равный консультант, региональный представитель, куратор развития, спикер. Но в данном случае громкие должности связаны только с благотворительными делами: Кристина — волонтер нескольких проектов при Министерстве Здравоохранения Свердловской области.

В 2018 году по причине рака крови Кристина сама пережила пересадку костного мозга. Не только заболевание оказалось испытанием. Погружение в информационный вакуум и отсутствие поддержки страшили не меньше.

Теперь делюсь личным опытом преодоления болезни на консультациях и в группах взаимопомощи. Поддерживаю пациентов, попавших в пугающую ситуацию: эмоционально, информационно, юридически, — рассказывает участница проекта #безграничные_возможности2022.

Десятки людей и их семьи, которые столкнулись с онкогематологическим заболеванием, благодарны Кристине Хребтовой за информацию и улучшение качества жизни. А волонтерская работа по поиску потенциальных доноров спасает людей. Без преувеличения.

От Кристины Хребтовой услышала в первый раз о том, что такое костный мозг и его донорство, — рассказывает тагильчанка Раиса Ермакова. — Вечером ушла домой, ничего сложного и страшного не почувствовала. На здоровье впоследствии это никак не отразилось.

Регистр доноров костного мозга — это своеобразная база данных. В ней информация о добровольцах, готовых поделиться своими стволовыми клетками и спасти заболевшего человека. Общественный деятель Кристина Хребтова помогает найти потенциальных доноров и увеличить российский регистр доноров.

Владею информацией о ресурсах и помогающих организациях. Привлекаю в российский регистр потенциальных доноров, развеивая мифы и страхи. Провожу акции по вступлению в регистр. В учебных заведениях города веду «Уроки дружбы и доброты» на темы инклюзии. Собираюсь провести Школы пациента в сотрудничестве с врачами-гематологами, — рассказывает замечательная тагильчанка.

У Кристины Хребтовой благодарственные письма и дипломы, за каждым из них — история чьей-то жизни. Про волонтера пишут в тагильских и российских СМИ. Люди, которым Кристина Хребтова оказала помощь, оставляют отзывы и благодарности на страницах тагильчанки Вконтакте.

Когда вечно бежишь по своим делам и не замечаешь маленьких радостей вокруг, послушай совет от человека, жизнь которого делилась на до и после:

Просто живи. Жизнь в каждом вздохе, в каждой чашке чая. Живи здесь и сейчас. Вчера уже нет, и ты не знаешь, наступит ли Завтра. Людям с онкологией осознать это просто. Просыпайся с мыслью: что сделает меня счастливой Сегодня.
#Анна Варнакина##безграничные_возможности2022#Общество#Нижний Тагил#Донор#Кровь#Мозг#Онкология
Подпишитесь
Первые лица города поздравили Нижний Тагил с юбилеем и признались ему в любви
13 августа, 21:34
Дохнет рыба, уходят животные. Река Нейва обмелела в пригороде Нижнего Тагила
Вчера, 20:40
Бродячие псы насмерть загрызли мальтийскую болонку на Пырловке в Нижнем Тагиле
Вчера, 19:43
Система единого билета в тагильских трамваях появится осенью этого года
17 августа, 15:17
В два раза превысил норму диоксид азота при замерах тагильского воздуха 18 августа
Вчера, 10:22
Незрячий тагильчанин ведет YouTube-канал о полезных гаджетах
Вчера, 21:57