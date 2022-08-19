Тагильский волонтер разрушает мифы о донорстве костного мозга

У Кристины Хребтовой звучных должностей много: равный консультант, региональный представитель, куратор развития, спикер. Но в данном случае громкие должности связаны только с благотворительными делами: Кристина — волонтер нескольких проектов при Министерстве Здравоохранения Свердловской области.
В 2018 году по причине рака крови Кристина сама пережила пересадку костного мозга. Не только заболевание оказалось испытанием. Погружение в информационный вакуум и отсутствие поддержки страшили не меньше.
Теперь делюсь личным опытом преодоления болезни на консультациях и в группах взаимопомощи. Поддерживаю пациентов, попавших в пугающую ситуацию: эмоционально, информационно, юридически, — рассказывает участница проекта #безграничные_возможности2022.
Десятки людей и их семьи, которые столкнулись с онкогематологическим заболеванием, благодарны Кристине Хребтовой за информацию и улучшение качества жизни. А волонтерская работа по поиску потенциальных доноров спасает людей. Без преувеличения.
От Кристины Хребтовой услышала в первый раз о том, что такое костный мозг и его донорство, — рассказывает тагильчанка Раиса Ермакова. — Вечером ушла домой, ничего сложного и страшного не почувствовала. На здоровье впоследствии это никак не отразилось.
Регистр доноров костного мозга — это своеобразная база данных. В ней информация о добровольцах, готовых поделиться своими стволовыми клетками и спасти заболевшего человека. Общественный деятель Кристина Хребтова помогает найти потенциальных доноров и увеличить российский регистр доноров.
Владею информацией о ресурсах и помогающих организациях. Привлекаю в российский регистр потенциальных доноров, развеивая мифы и страхи. Провожу акции по вступлению в регистр. В учебных заведениях города веду «Уроки дружбы и доброты» на темы инклюзии. Собираюсь провести Школы пациента в сотрудничестве с врачами-гематологами, — рассказывает замечательная тагильчанка.
У Кристины Хребтовой благодарственные письма и дипломы, за каждым из них — история чьей-то жизни. Про волонтера пишут в тагильских и российских СМИ. Люди, которым Кристина Хребтова оказала помощь, оставляют отзывы и благодарности на страницах тагильчанки Вконтакте.
Когда вечно бежишь по своим делам и не замечаешь маленьких радостей вокруг, послушай совет от человека, жизнь которого делилась на до и после:
Просто живи. Жизнь в каждом вздохе, в каждой чашке чая. Живи здесь и сейчас. Вчера уже нет, и ты не знаешь, наступит ли Завтра. Людям с онкологией осознать это просто. Просыпайся с мыслью: что сделает меня счастливой Сегодня.