В 11:30 стартует концерт на Октябрьской площади. Там же ожидается фестиваль духовых оркестров с трибьют-шоу. В 20:30 на сцену поднимется Александр Новиков. В 21:15 начнётся концерт Александра Маршала.



Турниры по шахматам, настольным и другим играм состоятся на набережной Исети с 11:00 до 18:00. Возле «Космоса» с 12:00 и гости до полуночи можно потанцевать на фестивале под зажигательную музыку. У памятника The Beatles состоится концерт с хитами группы с 13:00 до 16:00. А на Вайнера 11 и 16 можно послушать рок с 17:00 до 22:30.