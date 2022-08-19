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Трибьют-шоу, концерты и фейерверк. Как Екатеринбург отметит День города

Сегодня, 14:53
Фото: 1MI
Приближается День города в Екатеринбурге. Ему исполняется 299 лет. Празднование состоится в субботу 20 августа. Что ожидает горожан, как проехать и вернуться домой после салюта, читайте далее.

Впервые за два года празднование будет проходить оффлайн. Концерты, фестивали и другие развлечения ожидаются в течение всего дня. В завершение празднования горожан по традиции ожидает салют.

Стартует церемония открытия с площади 1905 года в 10:00. В то же самое время на улице 8 марта от проспекта Ленина до улицы Малышева состоится спортивный праздник. Горожане смогут поучаствовать в турнирах по баскетболу и скалолазанию, сдать ГТО, а также встретиться с гонщиком Сергеем Карякиным.

На проспекте Ленина около улицы Пушкина с 10:00 начнётся выставка ретро-автомобилей. А с 11:00 и до самого вечера у «Атмофеста» будет проходить концерт. Его главным хедлайнером станет Олег Митяев. Его выход на сцену ожидается в 19:00.

В 11:30 стартует концерт на Октябрьской площади. Там же ожидается фестиваль духовых оркестров с трибьют-шоу. В 20:30 на сцену поднимется Александр Новиков. В 21:15 начнётся концерт Александра Маршала. 
 
Турниры по шахматам, настольным и другим играм состоятся на набережной Исети с 11:00 до 18:00. Возле «Космоса» с 12:00 и гости до полуночи можно потанцевать на фестивале под зажигательную музыку. У памятника The Beatles состоится концерт с хитами группы с 13:00 до 16:00. А на Вайнера 11 и 16 можно послушать рок с 17:00 до 22:30.

В парке Маяковского с 12:00 до 23:00 состоится театральный фестиваль. Для автолюбителей ожидается программа на Сибирском тракте у «Ленты». Там пройдёт финал чемпионата по автозвуку и тюнингу.

На Плотинке Filatov & Karas будут зажигать с 21:00 до 22:30. В Академическом с 21:00 начнет петь Клава Кока.

В завершение праздника на Макаровском мосту с 22:30 до 22:40 пройдёт светомузыкалтное шоу и в последние 20 минут до полуночи горожане будут наблюдать фейерверк.

В центре Екатеринбурга на время празднования будет перекрыто движение транспорта. Открыть проезд пообещали сразу после того, как окончатся мероприятия.

Кроме перекрытия дорог в День города в центре и Академическом будет запрещено продавать алкоголь. Запрет с самого утра и до позднего вечера будет действовать в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев.

С 10:00 до 23:00 спиртное не будут продавать в Академическом: на улице Вильгельма де Геннина (от Академика Парина до Павла Шаманова) и на проспекте Академика Сахарова (от Рябинина до Анатолия Мехренцева).

После праздничного салюта работа общественного транспорта будет продлена. До часу ночи горожанам будут доступны 51 автобус, 63 трамвая и 43 троллейбуса.

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