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В Бызово дорогу к контейнерной площадке построили в объезд ветхого моста

Сегодня, 10:20
Фото: TagilCity.ru
Старый мост стал помехой проезда мусоровозов к одной из контейнерных площадок в селе Бызово. В связи с этим дорога к бакам была реорганизована в объезд ветхой конструкции и расширена для проезда многотонного транспорта.

Шесть контейнерных площадок были обустроены в селе Бызово еще в 2020 году. Однако проехать мусоровозам к одной из них, на улице Заречной, оказалось проблематичным — ветхий мост, ведущий к площадке оказался не рассчитан на многотонную технику, рассказал TagilCity.ru глава Паньшинской территориальной администрации Игорь Бызов.

Мост, построен еще в 80-х годах прошлого века и находится в аварийном состоянии. На большегрузы он не рассчитан, — сообщил Игорь Бызов.

Тогда было принято решение отсыпать дорогу в объезд моста. Но даже после этого ширины проезда в три метра не хватало. 

Специалисты регионального оператора выехали на место, провели замеры дорожного полотна — для проезда спецтехники его необходимо было расширить на метр, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе «Компании «Рифей».

Вопрос был решен в течение двух недель.

16 августа мусоровоз в тестовом режиме проехал по новой дороге к месту накопления ТКО по адресу Заречная, 2. На этой неделе данная контейнерная площадка поставлена в график транспортирования. Важно отметить, что и жители, и администрация села Бызово были настроены на сотрудничество в решении вопроса подъездных путей, — рассказали в пресс-службе «Компании «Рифей».
#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Свердловская область#Мусор#Вывоз мусора#Бызово
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