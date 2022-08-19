В Бызово дорогу к контейнерной площадке построили в объезд ветхого моста

Шесть контейнерных площадок были обустроены в селе Бызово еще в 2020 году. Однако проехать мусоровозам к одной из них, на улице Заречной, оказалось проблематичным — ветхий мост, ведущий к площадке оказался не рассчитан на многотонную технику, рассказал TagilCity.ru глава Паньшинской территориальной администрации Игорь Бызов.