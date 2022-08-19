В Бызово дорогу к контейнерной площадке построили в объезд ветхого моста

Шесть контейнерных площадок были обустроены в селе Бызово еще в 2020 году. Однако проехать мусоровозам к одной из них, на улице Заречной, оказалось проблематичным — ветхий мост, ведущий к площадке оказался не рассчитан на многотонную технику, рассказал TagilCity.ru глава Паньшинской территориальной администрации Игорь Бызов.
Мост, построен еще в 80-х годах прошлого века и находится в аварийном состоянии. На большегрузы он не рассчитан, — сообщил Игорь Бызов.
Тогда было принято решение отсыпать дорогу в объезд моста. Но даже после этого ширины проезда в три метра не хватало.
Специалисты регионального оператора выехали на место, провели замеры дорожного полотна — для проезда спецтехники его необходимо было расширить на метр, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе «Компании «Рифей».
Вопрос был решен в течение двух недель.
16 августа мусоровоз в тестовом режиме проехал по новой дороге к месту накопления ТКО по адресу Заречная, 2. На этой неделе данная контейнерная площадка поставлена в график транспортирования. Важно отметить, что и жители, и администрация села Бызово были настроены на сотрудничество в решении вопроса подъездных путей, — рассказали в пресс-службе «Компании «Рифей».